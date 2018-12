/R E P R I S E -- Avis aux média - Le ministre Jean Boulet annonce la mise en oeuvre de mesures pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale/







QUÉBEC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il dévoilera des mesures visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Date : 12 décembre 2018



Heure : 10 h



Lieu : Centre St-Pierre, salle Ronald-Asselin (204)

1212, rue Panet

Montréal (Québec) H2L 2Y7

Source :

Caroline D'Astous

Attachée de presse

Cabinet du ministre du Travail,

de l'Emploi et de la Solidarité sociale et

ministre responsable de la région de la Mauricie

Tél. : 418 803-7563 Renseignements :

Relations avec les médias

Direction des communications

Ministère du Travail, de l'Emploi

et de la Solidarité sociale

Tél. : 418 643-9796

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :