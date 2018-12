/R E P R I S E -- Invitation média - Dévoilement de la première étude sur l'impact économique de l'industrie de la franchise au Québec - La franchise au Québec, un puissant moteur économique/







MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la franchise (CQF) a le plaisir de convier les représentants des médias au dévoilement des résultats d'une importante étude sur l'impact économique de l'industrie de la franchise au Québec.

À cette occasion, le président-directeur général du CQF, M. Christian Champagne, en compagnie des partenaires de l'étude et de représentants du ministère de l'Économie et de l'Innovation, présenteront les conclusions éloquentes de la vaste analyse économique qui révèlent l'importance stratégique encore trop méconnue du secteur de la franchise pour la vitalité économique du Québec et de l'ensemble de ses régions, particulièrement pour la création d'emploi et les retombées économiques.

L'évènement marquera également le coup d'envoi d'une campagne de positionnement de cette industrie névralgique, dans un contexte économique en pleine mutation marqué par une pénurie de main-d'oeuvre et la transformation technologique.

QUOI Dévoilement d'une importante étude sur l'impact économique de l'industrie de la franchise au Québec



QUAND Mercredi 12 décembre 2018, à 10 h



OÙ Maison des Régions

500, rue Saint-Jacques

Montréal H2Y 0A2

Intervenants

M. Christian Champagne , président-directeur général du Conseil québécois de la franchise

, président-directeur général du Conseil québécois de la franchise M. Jean-Philippe Brousseau , directeur principal, Conseil en management, Raymond Chabot Grant Thornton

, directeur principal, Conseil en management, Frederic Gilbert , associé, Fasken

, associé, Fasken John Paul Moutinho , directeur principal, gestion et trésorerie, Banque nationale du Canada



À propos du Conseil québécois de la franchise

Le Conseil québécois de la franchise regroupe, depuis 2004, les franchiseurs, les franchisés, de même que les fournisseurs de l'industrie de la franchise au Québec. Avec plus de 8?000 franchisés et 450 franchiseurs, ce secteur d'activités est l'un des plus dynamiques et contribue sans relâche à la création d'emplois dans la province.

SOURCE Conseil québécois de la franchise

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 06:31 et diffusé par :