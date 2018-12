/R E P R I S E -- Avis aux médias - Nouveau complexe pour aînés en construction à Innisfail/







INNISFAIL, AB, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Joignez?vous à Barb Miller, députée provinciale de Red Deer-South, au nom de l'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement, à Jim Romane, maire de la Municipalité de Innisfail, à un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et à des intervenants du domaine du logement pour l'annonce de l'inauguration des travaux de construction d'Autumn Glen Lodge, un ensemble de 90 logements destinés aux personnes âgées d'Innisfails.

Date : 12 décembre 2018



Heure : 10 h 30



Lieu : 4045 50th Ave

Innisfail (Alberta)

