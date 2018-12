Seulement 2 % des Québécois prêts à payer pour une taxe carbone qui permettra d'atteindre les cibles de réduction de GES

Une majorité de Québécois ne sont pas prêts à payer leur essence plus cher à cause d'une taxe sur le carbone. Quant à une taxe carbone «?efficace?», c'est-à-dire assez élevée pour permettre à la province d'atteindre ses objectifs environnementaux,...

ACWA Power, un des leaders mondiaux du dessalement d'eau et de la production d'électricité, a récemment collaboré avec ECOHZ, acteur clé du secteur de l'énergie qui propose des solutions globales en énergie renouvelable pour les entreprises, les...

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. (« Seraphim »), un fabricant chinois de produits solaires de niveau international, a récemment annoncé qu?il fournira des modules intelligents à la fine pointe pour un projet de centrale 9MW PV en Australie....