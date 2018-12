/R E P R I S E -- Avis aux médias - Chez Doris servira 300 femmes vulnérables et sans-abri pour son repas annuel des fêtes/







MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le 12 décembre 2018, Chez Doris servira un repas de Noël à 300 femmes, une augmentation de 25 % par rapport à l'année dernière. Afin de répondre au nombre croissant de femmes dans le besoin, Chez Doris organisera deux fêtes consécutives, un déjeuner et un dîner, dans la salle de réception de l'église Evangel. Les femmes touchées par la pauvreté, qui sont sans-abri et / ou qui ont des problèmes de santé ou de santé mentale seront servies par des agents de police des postes 12, 20 et 50, ainsi que par des bénévoles, et seront diverties par l'extraordinaire showman, Sheldon Kagan. Pour conclure l'événement, le patrouilleur à pied, Éric Charbonneau, policier du poste 20 du secteur Ville-Marie, sera déguisé en Père Noël et distribuera des cadeaux.

DATE : Le mercredi 12 décembre 2018 HEURE : Ouverture des portes de la salle à 9 h pour la clientèle de Chez Doris LIEU : Église Evangel au 2154, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H3H 1M7



MOMENTS CLÉS : 10 h 15 : Performance de Barbara Diabo, spécialiste de la danse autochtone avec cerceau. 10 h 35 : Ouverture de la piste de danse pour les femmes, les policiers et les bénévoles animée par Guy Trottier, DJ et MC. 11 h 30 : Début du dîner des fêtes et sérénade des femmes en plusieurs langues par Matt Mardini. 12 h 40 : Distribution des cadeaux de la liste de souhaits, de l'Opération boîte à chaussures et des chocolats - avec l'agent patrouilleur à pied Éric Charbonneau déguisé en Père Noël.

MÉDIAS : Les représentants des médias sont invités à programmer des entrevues ou des séances de photos de 9 h à 13 h 30. Pour l'horaire complet et pour plus de détails, cliquez ici.

Possibilités d'entrevues pour les médias sur rendez-vous :

Entrevue avec Marina Boulos-Winton , directrice générale

, directrice générale Entrevue avec une ou plusieurs clientes de Chez Doris pour en apprendre davantage sur leur parcours de vie

pour en apprendre davantage sur leur parcours de vie Entrevues avec des agents de police

Entrevues avec Sheldon Kagan et ses artistes

À PROPOS DE CHEZ DORIS : Chez Doris offre des services et des programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes en matière de lutte contre l'itinérance, la pauvreté, la maladie mentale et/ou la toxicomanie. Il s'agit du seul refuge pour femmes à Montréal ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 15 h. Les services comprennent : déjeuner et dîner, accès aux douches, aux produits d'hygiène et à un vestiaire, sacs de nourriture d'urgence, 6 lits de répit, renseignements téléphoniques et références, programme de gestion financière, programme d'aide aux Inuits, programme de logement pour les femmes autochtones, services de santé et de santé mentale, services juridiques et de préparation de déclarations d'impôt, ainsi que des programmes d'intégration éducative et sociorécréative. En 2018-2019, Chez Doris accueillera 2 000 femmes différentes et servira plus de 42 000 repas. www.chezdoris.org.

