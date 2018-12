WOW air annonce une vente flash pour Noël sur toutes ses destinations







Le transporteur aérien offre un rabais de 50 pour cent sur les réservations effectuées entre 12-16 décembre 2018, pour les voyages avant la fin du mois de mars 2019

MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW/ - WOW air, le seul transporteur aérien islandais à faible coût, célèbre Noël et sa victoire du prix Transporteur à faible coût de l'année 2018 en offrant aux voyageurs un rabais de 50 pour cent sur les réservations effectuées entre le 12 et le 16 décembre 2018, pour les voyages entre le 12 décembre et le 31 mars 2019.

Les Canadiens voyageant de Montréal et de Toronto peuvent utiliser immédiatement le code promo WOWXMAS pour réserver des vols bon marché vers Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Dublin, Londres et de nombreuses autres villes.

WOW air a récemment été reconnu lors des Prix d'excellence de l'aviation de CAPA pour avoir été un précurseur du modèle long courrier à faible coût. Le transporteur aérien a également annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison à Vancouver en 2019.

« Nous sommes impatients de développer davantage le modèle à faible coût en 2019 pour permettre à encore plus de voyageurs du monde entier d'accéder à de nouvelles destinations à un coût abordable, » a déclaré Skúli Mogensen, PDG et fondateur de WOW air.

Avis

Le code promotionnel WOWXMAS est valable pour les nouvelles réservations en ligne à certaines dates, lors de la réservation de vols aller-retour aux dates indiquées dans l'offre. Lorsque le code promotionnel WOWXMAS (pas d'espaces) est utilisé, un rabais de 50% sur les billets d'avion (hors taxes et frais de service) sera automatiquement calculé pour les passagers des vols sélectionnés. Pour utiliser le code, vous devez réserver un vol aller-retour avant le 16 décembre 2018 à 23h59 (GMT), ou jusqu'au retrait de l'offre. La période de voyage est du 12 décembre au 31 mars 2019. Les codes promotionnels ne sont pas valides lors de la réservation d'une escale WOW. Le tarif le plus bas annoncé est réservé aux membres MyWOW.

À propos de WOW air

WOW air offre les meilleurs tarifs, une flotte d'appareils modernes à faible émission et un service tout sourire : c'est la promesse WOW air !

Le transporteur aérien dessert 25 destinations en Europe et en Amérique du Nord, incluant Dublin, Londres, Paris, Berlin, Copenhague, Washington DC, Boston, Montréal et Toronto.

Établi en novembre 2011 par l'entrepreneur islandais Skúli Mogensen, Le transporteur arborant le violet utilise des appareils Airbus A320 ainsi que des modèles Airbus A321/A330. Sa flotte est l'une des plus jeunes au monde, avec une moyenne d'âge de 2,5 ans.

WOW air a été nommé Transporteur à Faible Coût de l'Année 2018 lors des Prix d'Excellence de l'Aviation de CAPA. Auparavant, WOW air était classé au 5e rang parmi les transporteurs aériens long-courriers les moins dispendieux au monde aux Skytrax World Airline Awards en 2016. WOW air s'était également classé au 7e rang parmi les transporteurs aériens les moins chers en Europe aux Skytrax World Airline Awards en 2013, 2014 et 2015, et il était le plus jeune des dix meilleurs transporteurs.

Pour plus d'information : fr.wowair.ca.

SOURCE WOW air

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 04:00 et diffusé par :