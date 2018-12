Le Cornell SC Johnson College of Business et la CEMS Global Alliance in Management Education annoncent leur collaboration







PARIS, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

Le Cornell SC Johnson College of Business sera la première école de commerce américaine à rejoindre CEMS - la Global Alliance in Management Education.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/793752/CEMS_Logo.jpg )

Dès le mois d'août 2020, les étudiants de Cornell qui s'inscrivent dans le Master d'études professionnelles (MPS) en Économie appliquée et Management à la Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management pourront choisir d'obtenir le titre de Gestion internationale de CEMS.

CEMS confère un certificat de Master's in International Management à la conclusion d'un programme de pré-expérience de troisième cycle d'un an délivré par une alliance globale de 32 membres universitaires (des écoles de commerce de premier plan), 69 membres corporatifs (des multinationales) et 7 membres sociaux (des ONG).

Les diplômés rejoindront des anciens diplômés de 85 nationalités, travaillant dans plus de 75 pays.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec CEMS en tant que première école de commerce aux États-Unis sur le lancement du Master's in International Management (MIM) de CEMS », a déclaré Joe Thomas, doyen intérimaire du SC Johnson College of Business.

« Nous pensons que le CEMS MIM sera un facteur de différenciation pour les étudiants qui étudient à Cornell et permettra une accélération de carrière, un apprentissage profond et des possibilités de carrière à travers le monde », a ajouté Lynn Wooten, doyenne de la Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management.

Roland Siegers, directeur exécutif de CEMS, a confié pour sa part : « Cette alliance est un pas en avant significatif car le Cornell SC Johnson College of Business voit clairement le potentiel de croissance du segment Master's in Management du marché de la formation en affaires des États-Unis. Nous sommes certains que la demande pour ces diplômes augmentera aux États-Unis car les diplômés souhaitent exercer un impact au début de leur carrière. »

Les étudiants étudient le cursus CEMS pendant un trimestre dans leur université d'origine et dans une école membre différente pendant le deuxième trimestre. Outre une licence de leur université d'origine, les étudiants complètent un projet de consultation commerciale et un stage auprès des membres corporatifs CEMS.

Cornell accueillera deux membres corporatifs (des multinationales) qui formeront des partenariats avec CEMS.

Les étudiants de Cornell obtiendront le MPS en Économie appliquée et en Management de Cornell et le CEMS MIM de CEMS.

« Le réseau exclusif de CEMS fournira aux étudiants de Cornell un engagement actif avec des membres corporatifs éminents de CEMS et plus de 13 000 anciens diplômés qui contribueront à la formation en salle de classe, aux stages et à la gestion de carrière », a déclaré Rohit Verma, doyen des Relations externes au SC Johnson College of Business.

Pour plus d'informations, contacter media@judithhuntpr.com

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 02:00 et diffusé par :