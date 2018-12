INSIGHTEC reçoit le marquage CE pour Exablate Neuro pour les scanners IRM de Siemens Healthineers







La compatibilité des nouveaux IRM a le potentiel d'élargir l'accès des patients à travers le monde à la chirurgie cérébrale sans incision

Siemens Healthineers, un chef de file spécialisé en technologie médicale et en imagerie diagnostique et thérapeutique, et INSIGHTEC®, un innovateur mondial de technologie médicale mondiale pour la chirurgie sans incision, ont annoncé aujourd'hui l'approbation du marquage CE d'Exablate Neurotm compatible avec les scanners Magnetom Skyra, Prisma et Prisma Fit de Siemens Healthineers. Exablate Neuro utilise des ultrasons focalisés pour les traitements profonds dans le cerveau sans incisions chirurgicales. L'imagerie RM fournit une étude anatomique complète de la zone de traitement, la planification spécifique au patient et la surveillance des résultats en temps réel tout au long du traitement.

« INSIGHTEC et Siemens Healthineers travaillent en partenariat pour transformer les soins aux patients », a déclaré M. Maurice R. Ferré, Docteur en médecine, PDG, et président du conseil d'administration d'INSIGHTEC. « Cette étape est essentielle pour élargir l'accès des patients à la chirurgie cérébrale sans incision à l'aide d'ultrasons focalisés ».

Le marquage CE inclut l'approbation pour le traitement du tremblement essentiel réfractaire aux médicaments, la maladie de Parkinson à tremblements dominants et la douleur neuropathique. Le 1er octobre 2018, la FDA a donné son approbation concernant la compatibilité d'Exablate Neuro avec les scanners IRM de Siemens Healthineers pour traiter des tremblements essentiels réfractaires aux médicaments.

« Nous nous réjouissons d'une nouvelle ère de thérapie avancée guidée par IRM dans l'espace neurologique », a déclaré le Dr Arthur Kaindl, Responsable du pôle résonance magnétique chez Siemens Healthineers. « La coopération avec INSIGHTEC est le dernier exemple de notre stratégie d'ouverture à l'innovation. Grâce à une étroite collaboration avec des experts cliniques et des sociétés partenaires, nous faisons de grands progrès en développant la médecine de précision. »

La Clínica Universidad de Navarra (CUN) de Pampelune en Espagne est la première institution en Europe à traiter avec succès les patients avec Exablate Neuro compatible avec les scanners IRM de Siemens Healthineers. La CUN est un établissement universitaire renommé, dont l'histoire est marquée par la recherche innovatrice et le traitement clinique des troubles neurologiques. « Les ultra-sons focalisés constituent une procédure très précise et pourtant très peu invasive pour traiter les tremblements essentiels », a commenté le Dr Jorge Guridi, Responsable du département de neurochirurgie de la CUN. « Cela représente une occasion majeure d'améliorer la qualité de vie d'un grand groupe de patients qui ne veulent pas d'une chirurgie ouverte traditionnelle. »

Siemens Healthineers permet aux prestataires de soins de santé dans le monde entier d'accroître leur valeur en leur donnant les moyens de poursuivre leur avancée dans le domaine de la médecine de précision, en transformant la fourniture des soins, en améliorant l'expérience des patients et en numérisant les soins de santé. En tant que chef de file de la technologie médicale, Siemens Healthineers innove constamment son portefeuille de produits et de services dans ses principaux domaines d'imagerie diagnostique et thérapeutique, de diagnostic en laboratoire et de médecine moléculaire. Siemens Healthineers développe également activement ses services de santé numériques et ses services d'entreprise.

Au cours de l'exercice 2018, qui s'est terminé le 30 septembre 2018, Siemens Healthineers a généré un chiffre d'affaires de 13,4 milliards d'euros et un bénéfice ajusté de 2,3 milliards d'euros et compte environ 50 000 employés dans le monde.

De plus amples informations sont disponibles sur http://www.siemens-healthineers.com.

INSIGHTEC est un innovateur mondial spécialisé dans la technologie des soins de santé qui transforme la vie des patients grâce à une chirurgie cérébrale sans incision effectuée à l'aide d'ultrasons focalisés guidés par IRM. Exablate Neurotm, la solution primée de l'entreprise, est utilisée par les neurochirurgiens pour effectuer le traitement Neuravivetm et offrir ainsi aux patients un soulagement immédiat et durable des tremblements essentiels. La recherche pour les applications futures dans l'espace de la neuroscience est en cours en partenariat avec les principales institutions universitaires et médicales. INSIGHTEC a son siège à Haïfa, en Israël, et à Miami, en Floride, et possède des bureaux à Dallas, Tokyo et Shanghai.

Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site : http://www.insightec.com/.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant, entre autres, les déclarations relatives aux attentes, aux buts, aux plans, aux objectifs et aux événements futurs. INSIGHTEC entend que ces déclarations prévisionnelles soient couvertes par les dispositions américaines d'exonération (safe harbor) pour les déclarations prévisionnelles contenues dans l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, et de la Private Securities Reform Act of 1995 (des lois américaines). Dans certains cas, les déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par les mots suivants : « peut-être », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « s'attendre », « envisager », « planifier », « anticiper », « penser », « estimer », « prédire », « projeter », « potentiel », « promettre », « continuer », « en cours », ou la forme négative de ces termes ou tout autre terminologie comparable, bien que toutes les déclarations prévisionnelles peuvent ne pas contenir ces mots. Ces déclarations sont fondées sur les estimations actuelles et les hypothèses de notre direction à compter de la date du présent communiqué de presse et sont sujettes à des risques, à des incertitudes, à des changements dans les circonstances, à des hypothèses et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats réels qui différent sensiblement de ceux indiqués par des déclarations prévisionnelles, dont beaucoup dépassent la capacité de contrôle et de prédiction d'INSIGHTEC. Compte tenu de ces incertitudes, ces déclarations prévisionnelles ne devraient pas faire l'objet d'une confiance excessive. INSIGHTEC ne s'engage aucunement à communiquer publiquement des mises à jour ou des révisions apportées à ces déclarations prévisionnelles pour tenir compte des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou pour tenir compte des événements imprévus.

Les termes « Exablate » et « Exablate Neuro » ainsi que le logo « INSIGHTEC », qu'ils soient utilisés seuls ou en relation avec le mot « INSIGHTEC », sont des marques protégées d'INSIGHTEC.

