Hebdos Québec donne son appui à TC Transcontinental

LAVAL, QC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Réunis le 3 décembre dernier à Québec à l'occasion de leur assemblée générale annuelle, les membres de l'association Hebdos Québec ont unanimement donné leur appui à TC Transcontinental qui produit et distribue le Publisac et ce, en marge d'une réflexion de l'administration Plante à Montréal sur les impacts causés par une telle distribution.

Ces propriétaires de journaux hebdomadaires du Québec considèrent le Publisac comme un « élément extrêmement important dans l'écosystème et le modèle d'affaires des hebdos ». Une telle distribution leur permet de rejoindre des centaines de milliers de foyers à travers la province et de leur livrer un contenu de proximité pertinent et crédible, des nouvelles locales et régionales de leur communauté.

« Nos hebdos se retrouvent dans le sac et nos lecteurs l'attendent à chaque semaine. Éliminer le Publisac serait de les soustraire à une information locale et régionale tout en privant nos annonceurs de rejoindre leur clientèle de proximité. Nos hebdos, dont nombre d'entre eux existent depuis des décennies, demeurent des chiens de garde de la démocratie à tous les paliers gouvernementaux, des témoins précieux de la vie municipale et de quartier sous toutes ses formes », fait valoir le président du conseil d'administration d'Hebdos Québec, Benoit Chartier.

Dans sa résolution, l'association ajoute que « la presse écrite est en mutation (...) et que, malgré les considérations environnementales soulevées par certains citoyens, il est prématuré et précipité de reconsidérer la méthode de distribution de Publisac ».

« Nos membres ont donné cet appui d'un seul élan et estiment important de préserver leur modèle d'affaires déjà sévèrement secoué par la crise des médias », de renchérir M. Chartier.

À propos d'Hebdos Québec

Fondée en 1932, Hebdos Québec est une association qui regroupe 48 journaux hebdomadaires locaux, détenus par des propriétaires indépendants. L'organisme concentre ses actions vers la promotion et le développement de la presse hebdomadaire indépendante, elle soutient l'industrie et ses artisans. Membre du Conseil de presse du Québec, Hebdos Québec défend le droit du public à une information juste et objective.

