LG profitera du CES 2019 pour dévoiler ses nouveaux ordinateurs portables gram ayant évolué à un niveau supérieur







Conçue pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, la gamme comprend un

ordinateur portable haute résolution de 17 po offrant une portabilité sans précédent

ainsi qu'une solution 2 en 1 novatrice de 14 po.

TORONTO, le 11 déc. 2018 /CNW/ - LG Electronics (LG) dévoilera les plus récentes nouveautés de sa gamme d'ordinateurs portables ultra légers « gram » au CESMD 2019 : le nouveau LG gram 17 (modèle 17Z990) et le LG gram 2 en 1 de 14 po (modèle 14T990), tous deux lauréats du prix de l'innovation du CES 2019.

Offrant une puissance de traitement et une convivialité accrues, le LG gram 17 reste fidèle à la formule gagnante du LG gram en proposant la technologie et les fonctionnalités demandées par les utilisateurs ainsi qu'un degré de portabilité que l'on croyait impossible pour un ordinateur portable de cette taille. Le modèle de 14 po est un ordinateur portable 2 en 1 « convertible », qui se plie pour se passer d'un ordinateur portable à une tablette et inversement; les utilisateurs peuvent donc ainsi profiter d'une souplesse inégalée et d'une solution informatique véritablement polyvalente.

LG gram 17

Alors que de nombreux produits concurrents obligent les consommateurs à choisir entre la portabilité et la performance, le LG gram 17 ne sacrifie ni l'un ni l'autre et répond à toutes les attentes sur les deux fronts. Lauréat d'un prix de l'innovation du CES 2019, il offre de la vitesse, de la puissance et un généreux écran à haute résolution de 17 po, le tout dans un boîtier de 15,6 po.

Le LG gram de 17 po est équipé d'un écran WQXGA (Wide Quad Extended Graphics Array) qui possède deux fois plus de pixels (2 560 x 1 600) qu'un écran pleine HD standard. Le résultat? Des images très détaillées et une reproduction des couleurs extrêmement précise. Le rapport de 16:10 de l'écran offre une plus grande surface d'affichage que le format 16:9 habituel, ce qui le rend idéal pour retoucher des photos et monter des vidéos, visualiser simultanément plusieurs documents et une foule d'autres applications. Le nouveau modèle constitue un excellent choix pour les professionnels des médias et des affaires qui ont besoin d'un ordinateur portable grand écran extrêmement portable et performant.

Alors que la plupart des ordinateurs portables de 17 po pèsent plus de deux kilogrammes, le LG gram 17 ne pèse que 1 340 grammes, ce qui lui permet de revendiquer le titre d'ordinateur portable de 17 po le plus léger sur le marché. Son poids léger permet aux utilisateurs de profiter facilement d'un grand écran où qu'ils aillent. Le nouveau modèle est également doté d'une pile de 72 W très efficace qui permet jusqu'à 19,5 heures de fonctionnement avec une seule charge1, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent en faire plus sans avoir à se soucier de trouver une prise électrique. Mince et élégant, le LG gram est également robuste et répond aux rigoureux critères de durabilité de l'armée américaine MIL-STD-810G couvrant sept facteurs de résilience dont les chocs, la poussière et les températures extrêmes.

Contrairement à ce que sa taille pourrait laisser croire, le LG gram de 17 po est un poste de travail portable puissant. Doté des plus récents processeurs IntelMD CoreMC de 8e génération et d'une mémoire DDR4 allant jusqu'à 16 Go, cet ordinateur portable fonctionne de façon efficace et harmonieuse, et ce, même lors de l'utilisation de fichiers et d'applications énergivores. L'appareil est également doté d'un disque électronique (SSD) de 256 Go et dispose d'un emplacement supplémentaire pour un SSD additionnel afin de doubler ses capacités de stockage.

Le LG gram 17 comprend une variété de caractéristiques qui apportent plus de commodité aux utilisateurs. L'inclusion de ThunderboltMC 3 permet aux utilisateurs de charger des appareils, de transférer des fichiers et d'afficher du contenu au moyen d'un seul port2. Comme il offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 40 gigabits par seconde, il est huit fois plus rapide qu'une connexion USB 3.0 classique. Son pavé tactile de précision en verre, quant à lui, offre un contrôle réactif et une reconnaissance tactile en quatre points. Le clavier rétroéclairé à deux niveaux de luminosité permet d'utiliser l'ordinateur portable dans des environnements sombres.

Le casque d'écoute DTS X simule de manière réaliste le réseau de 11.1 canaux que l'on trouve dans les cinémas et offre un son ambiophonique immersif, peu importe où vous vous trouvez. Pour améliorer la sécurité et faire gagner du temps, le lecteur d'empreintes digitales précis permet aux utilisateurs d'ouvrir l'appareil et de se connecter simultanément.

_______________________________ 1 Basé sur les critères MobileMarkMD 2014. 2 Option ThunderboltMC 3 non offerte sur tous les marches.

LG gram 2 en 1

Autre nouveauté de la gamme 2019 et également lauréat du prix de l'innovation du CES : le LG gram 2 en 1. Cet ordinateur créatif se plie facilement pour passer d'un ordinateur portable à une tablette et inversement. Offrant aux utilisateurs une flexibilité inégalée, le LG gram 2 en 1 ne manquera pas de satisfaire ceux qui recherchent une solution informatique véritablement polyvalente.

Le modèle convertible est doté d'une forme distinctive et d'un écran tactile de 14 po, mais demeure ultra léger. L'appareil est intelligemment muni d'une charnière de 360 degrés pour maximiser la polyvalence et les possibilités de créativité. Grâce à cette charnière unique, le 2 en 1 fonctionne à la fois comme un ordinateur portable et une tablette, permettant aux utilisateurs de choisir le mode qu'ils préfèrent pour leurs activités favorites telles que naviguer sur le Web, regarder des vidéos ou créer et visionner du contenu. Mais cette polyvalence ne signifie pas que le LG gram 2 en 1 est délicat; au contraire, cet appareil répond également à la norme militaire américaine MIL-STD-810G pour ce qui est de sa durabilité.

Cet ordinateur portable convertible est équipé d'un stylet Wacom AES 2.0 avec 4 096 niveaux de pression et de détection d'inclinaison, offrant une expérience de dessin naturelle et précise. Le LG gram 2 en 1 est doté de la protection GorillaMD Glass 5 de CorningMD, connue pour sa résistance aux chutes, aux égratignures et aux chocs, qui aide à protéger son superbe écran. L'appareil 2 en 1 fait également appel à la technologie d'affichage IPS haut de gamme de LG, qui garantit une qualité d'image exceptionnelle, quel que soit l'angle de visionnement. Alimenté par une grande pile de 72 W, ce gram peut fonctionner jusqu'à 21 heures entre chaque charge.

« Le LG gram a évolué conformément aux demandes des consommateurs, qui souhaitent obtenir des ordinateurs portables super légers qui allient performance et portabilité optimale, a déclaré Jang Ik -hwan, chef de la division informatique de LG. Dotés de superbes écrans, d'une conception convaincante et de suffisamment de puissance pour la productivité et le jeu, les modèles LG gram de 2019 portent le côté pratique à un tout nouveau niveau, ajoutant une valeur sans précédent à l'expérience d'utilisation d'un ordinateur portable. »

Les visiteurs qui s'arrêteront au kiosque de LG dans le cadre du CES 2019 pourront découvrir les nouvelles caractéristiques des modèles LG gram 2019.

Caractéristiques :









LG gram 17

LG gram 2 en 1 Pouces 17 po

14 po ACL WQXGA (2560 x 1600) IPS, sRVB 96 %

Écran tactile IPS pleine HD (1 920 x 1 080), Protection GorillaMD Glass 5 de CorningMD Format d'image 16:10

16:9 Poids 1 340 g

1 145 g Dimensions 380,6 x 265,7 x 17,4 mm (15 x 10,5 x 0,7 po)

324,6 x 210,8 x 17,9 mm (12,8 x 8,3 x 0,7 po) Pile 72 Wh (19,5 heures)

72 Wh (19,5 heures) Processeur Processeur IntelMD CoreMC de 8e génération

Processeur IntelMD CoreMC de 8e génération Unité de traitement

graphique Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics Mémoire 8 Go / 16 Go (DDR4, 1 interne + 1 fente)

8 Go / 16 Go (DDR4, 1 interne + 1 fente) Stockage 256 Go / 512 Go (fente M.2)

256 Go / 512 Go (fente M.2) Couleur Blanc, argent foncé

Argent foncé Clavier Clavier à rétroéclairage, 98 touches

Clavier à rétroéclairage, 98 touches Port d'entrée/sortie USB 3.1 de type C (option ThunderboltMC), USB 3.1 x 3, microphone double, HDMI,

microSD, HP/sortie microphone (combo)

USB 3.1 de type C, USB 3.1 x 2 microphones

doubles, HDMI, microSD, HP/sortie microphone

(combo) ACV Lecteur d'empreintes digitales, pavé tactile de

précision en verre, norme militaire des

États-Unis (MIL-STD-810g), casque d'écoute DTS X

Lecteur d'empreintes digitales, stylet LG

(Wacom AES2.0), norme militaire des

États-Unis (MIL?STD-810g), casque d'écoute DTS X

À propos du Divertissement pour la maison de LG Electronics



LG Electronics est un leader mondial en matière de systèmes télévisuels et audiovisuels. L'entreprise marque le début d'une nouvelle ère d'innovations dans le marché des téléviseurs en créant des technologies novatrices, comme les téléviseurs OLED, et en mettant en oeuvre un système d'exploitation intuitif qui permet aux utilisateurs de découvrir les avantages de la technologie des téléviseurs intelligents. LG est déterminée à améliorer la vie des clients en mettant au point des produits de divertissement à la maison novateurs inspirés de ces téléviseurs primés 4K OLED, ULTRA HD et webOS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.



La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics, Inc.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 20:05 et diffusé par :