Sommet du savoir 2018 : le panel comporte les lauréats du prix « Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award »

Les lauréats du prix « Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award » ont participé à une session spéciale lors du Sommet du savoir (Knowledge Summit) 2018, « La jeunesse et l'avenir de l'économie du savoir », qui a eu lieu au Dubai World Trade Centre, les 5 et 6 décembre.



Les lauréats sont la Magdi Yacoub Heart Foundation, l'Institute of International Education (IIE), la Saudi Digital Library (SDL) et la Fondation Amersi.

« Encourager la liberté intellectuelle est fondamental pour réaliser de grandes avancées scientifiques. Nous devons apporter notre soutien aux idées saugrenues », a déclaré Sir Magdi Yacoub, fondateur de la Magdi Yacoub Heart Foundation (Fondation pour le coeur). « Nous observons la recherche sur les maladies cardiaques héréditaires chez des patients en Égypte et dans la région. Nous devons étudier le génome de la population de la région et nous comptons désormais 1 000 génomes provenant d'Égypte. »

Parallèlement à cela, M. Saud Al Salahi, directeur général de la SDL (bibliothèque numérique saoudienne), a déclaré : « La bibliothèque a été ouverte pour apporter des services numériques à toutes les universités saoudiennes. Nous nous sommes associés à plus de 300 éditeurs pour satisfaire six millions d'utilisateurs et nous inscrire dans le projet 'Vision 2030'. Auparavant, les étudiants saoudiens avaient parfois besoin de se rendre à l'étranger pour faire de la recherche. Ils peuvent désormais le faire en un clin d'oeil depuis leurs dispositifs intelligents, et l'Arabie saoudite est passée de la troisième place dans le monde arabe en termes de recherche universitaire à la première ».

Maxmillian Angerholzer III, vice-président exécutif de l'IIE, a souligné : « Nous nous sommes fixé comme mission de promouvoir l'échange de connaissances, d'amener des universitaires et des étudiants internationaux aux États-Unis et d'emmener des Américains à l'étranger. Nous croyons que l'éducation est essentielle pour relever les défis mondiaux : lorsque deux élèves travaillent ensemble, ils surmontent immédiatement les barrières culturelles et se consacrent ainsi à la tâche à accomplir. Si elle est armée de connaissances, la jeunesse peut changer le monde ».

La Magdi Yacoub Heart Foundation est une ONG caritative égyptienne qui a été fondée pour créer un centre médical de premier plan mondial en Égypte, qui se consacre à la chirurgie cardiovasculaire, ainsi qu'aux traitements et à la recherche en la matière, tandis que l'IIE est une organisation mondiale d'enseignement, à but non lucratif, qui dispose de 18 bureaux dans le monde et cherche à faire avancer le savoir et promouvoir la compréhension culturelle. Pour sa part, la SDL possède la plus grande collection de ressources numériques du monde arabe, car elle compte plus de 680 000 livres numériques et 174 bases de données d'articles universitaires. Enfin, la Fondation Amersi soutient des causes et des oeuvres de bienfaisance, qui veillent à l'éducation et la responsabilisation des jeunes.

Le Sommet du savoir 2018 réunit plus de 100 experts et décideurs du monde entier qui participent à plus de 45 tables rondes, où ils débattent de sujets sur la jeunesse, l'économie du savoir et la façon dont les sociétés se transforment quand les consommateurs de connaissances deviennent des producteurs de connaissances.

