CGS remporte le premier prix CineAsia de technologie PLF

BEIJING, 11 décembre 2018 /CNW/ - China Film Digital Giant Screen (Beijing) Co., Ltd. (CGS), un fournisseur mondial de premier plan de solutions PLF (Premium Large Format), annonce aujourd'hui avoir remporté le tout premier « CineAsia PLF Technology Award » (prix CineAsia de technologie PLF) remis par Film Expo Group de l'Amérique, l'organisateur de CineAsia 2018. Le 10 décembre, à Hong Kong, M. Jimmy Chen, directeur général de CGS, a accepté le prix de la main de M. Andrew Sunshine, président de Film Expo Group. Le prix CineAsia de technologie PLF (Premium Large Format) vise à reconnaître la contribution exceptionnelle des joueurs de l'industrie cinématographique dans la dernière année et souligne la robustesse et l'influence technologiques des films chinois sur la scène internationale.

CGS a été établi officiellement en 2011, a complété cinq générations et a réalisé deux percées technologiques majeures dans un délai de sept ans. Qu'il s'agisse de l'exploitation commerciale du premier cinéma CGS en 2012 ou de l'achèvement de plus de 330 structures aujourd'hui, CGS a prouvé être l'une des marques PLF les plus dynamiques et qui affichent la croissance la plus rapide dans la région de l'Asie-Pacifique et dans l'industrie cinématographique mondiale. Cela est attribuable à ses technologies de premier plan à l'échelle internationale, y compris ses écrans de mégataille, sa projection à moteur double, son système audio immersif à base d'objets, sa conception auditorium personnalisée, ses procédés sophistiqués de rematriçage, etc. Le plus récent système laser de CGS se profile comme la solution offrant le meilleur rendement du capital investi grâce à une imagerie à luminosité et à contraste élevés qui est facile d'utilisation, simple à entretenir, et s'accompagne d'un coût total de possession (TCO) plus bas.

Les installations mondiales de CGS couvrent 145 villes en date de novembre 2018, y compris des municipalités à Hong Kong, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. CGS est aussi devenu le choix privilégié des cinémas en raison de la grande valeur de sa marque. Depuis 2014, les cinémas CGS ont servi plus de 55 millions de cinéphiles, ce qui prouve sa capacité à attirer les auditoires. Grâce à l'importante reconnaissance des principaux studios de Hollywood et de la Chine, CGS a créé plus de 540 bandes maîtresses, notamment 266 titres chinois et 274 titres en d'autres langues, desquels bon nombre se sont hissés au sommet du box-office de l'année.

Lors de « A Focus on China », qui a été présenté le premier jour de CineAsia 2018, Jimmy Chen, le directeur général de CGS représentant la technologie cinématographique chinoise de pointe, a expliqué l'essence technologique et exclusive de CGS et la manière dont la société s'est ouverte sur le marché international.

« Le cinéma est un art où tous les réalisateurs espèrent améliorer les effets visuels par l'entremise de technologies haut de gamme et perfectionner la présentation de leurs créations cinématographiques. Le format PLF (Premium Large Format) est sans conteste la meilleure solution sur les plans du rematriçage et de la projection cinématographique. Le marché mondial du PLF (Premium Large Format) affiche une croissance continue à 2 chiffres dans les dernières années, l'Asie-Pacifique étant la région où elle est la plus rapide en comparaison au reste de la planète en raison de l'imposante locomotive chinoise, selon les données de 2017 », déclare Chen Jingmin, directeur général de CGS. « Remporter le prix de technologie PLF a une grande importance pour CGS, elle qui représente les marques PLF (Premium Large Format) de la Chine. Cela indique que les technologies cinématographiques haut de gamme de la Chine assorties de ses propres droits de propriété intellectuelle (DPI) sont désormais reconnues sur la scène internationale. Je suis honoré d'accepter cette distinction pour le compte de CGS et de l'industrie cinématographique de la Chine. Je tiens à remercier l'organisateur de CineAsia 2018 pour la reconnaissance et le soutien apporté à CGS. À l'avenir, nous continuerons d'investir dans la R et D pour promouvoir le développement de l'industrie cinématographique mondiale au moyen d'innovations! »

À propos de CGS



CGS est l'une des marques PLF (Premium Large Format) internationales de premier plan. Elle se consacre à offrir des solutions exceptionnelles pour l'expérience de visionnage immersif. Au premier semestre de 2018, CGS comptait plus de 320 cinémas dans 145 villes du pays, en plus de ses déploiements actuels à Hong Kong, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

Le système CGS exclusif de la société offre aux auditoires des expériences cinématographiques immersives par l'intermédiaire de ses écrans de mégataille, son système sonore immersif multidimensionnel et sa conception auditorium personnalisée. Ses technologies exclusives de rematriçage procurent une qualité sonore et visuelle encore plus renversante pour le contenu visionné depuis les écrans de CGS. Le développement et la force grandissante de CGS ne font pas que contribuer à promouvoir la qualité des présentations cinématographiques chinoises; ils alimentent également l'essor de l'industrie du film en Chine.

