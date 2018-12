Soutien aux proches aidants - Un vif succès pour la journée de consultation!







QUÉBEC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, a rencontré aujourd'hui plus de 200 partenaires du milieu et proches aidants. Les échanges qui ont eu lieu lors de cette journée de consultation viennent jeter les bases de la première Politique nationale pour les proches aidants de l'histoire du Québec.

Cet évènement est la première étape vers la concrétisation de l'engagement du nouveau gouvernement à l'égard des proches aidants. Issus de différents horizons, tous les participants ont contribué en mettant en commun leurs expériences et leurs connaissances des besoins des proches aidants ainsi que des défis auxquels ceux-ci sont confrontés. Parmi les groupes présents à la consultation, on retrouvait des proches aidants, des représentants d'organismes concernés, des établissements du réseau de la santé et des services sociaux ou encore de différents ministères et organismes gouvernementaux.

Dans le cadre d'ateliers, ils se sont exprimés sur la reconnaissance de ce rôle important, sur la vision qui doit guider la future Politique et ses principes directeurs, sur les défis et enjeux communs à l'ensemble des proches aidants et, enfin, sur les pistes d'action prioritaires à mettre en place.

« Je remercie du fond du coeur tous les participants qui nous ont partagé leurs expériences, leurs besoins et leurs préoccupations. Nous avons écouté avec attention leurs idées et leurs recommandations, qui seront sans aucun doute une source d'inspiration majeure pour nos actions futures. Cette consultation était un jalon incontournable de la démarche qui s'amorce et qui nous permettra, collectivement, d'améliorer le soutien offert aux proches aidants. Leur engagement est fondé sur l'amour, la bienveillance et la compassion, et nous allons tout faire afin de pouvoir, à notre tour, les soutenir. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Rappelons qu'à l'issue de cette consultation, des travaux seront entrepris dès le début 2019 afin d'élaborer la première Politique nationale pour les proches aidants. Un plan d'action proposant des mesures concrètes au service des proches aidants est ensuite prévu.

Le gouvernement du Québec souhaite que la Politique nationale pour les proches aidants inspire et mobilise la société québécoise pour souligner formellement l'apport considérable des proches aidants et l'aspect déterminant de leur engagement. La vision inclusive proposée repose sur la nécessité de reconnaître le travail des proches aidants, sans égard à l'âge ou à la nature de l'incapacité des personnes qu'ils soutiennent.

