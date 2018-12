Aréna Rodrigue-Gilbert : Inauguration du stationnement écologique







MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a inauguré le stationnement écologique de l'aréna Rodrigue-Gilbert qui a obtenu, le 5 décembre dernier, l'Attestation Stationnement écoresponsable remis par le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal) pour son aménagement. L'attribution de cette certification répond à des critères précis de verdissement, de gestion des eaux pluviales et de mobilité durable.

« Nous sommes fiers d'obtenir, pour une deuxième année consécutive, cette attestation remise par le CRE-MTL pour la réfection d'un stationnement de cet ampleur. Nous avons une volonté de bien faire les choses et de construire des aménagements qui répondent à des critères serrés en matière d'environnement et de développement durable » a mentionné la mairesse suppléante Suzanne Décarie.

L'Attestation Stationnement écoresponsable, qui tient compte de la norme BNQ (3019-190 Lutte aux îlots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement), a été refait et réaménagé selon des critères établis avec un comité d'experts, comprenant entre autres :

l'augmentation et la diversification de la canopée et le verdissement général;

l'aménagement de biorétention;

l'installation de revêtement de sol perméable;

l'installation de mobilier ou d'espaces sécuritaires pour les piétons et les cyclistes;

l'aménagement de cases préférentielles pour véhicules électriques ou en covoiturage, l'optimisation des options de transport actif et collectif.

Le nouvel aménagement comprend 34% de surface perméable qui absorbera et filtrera l'eau de pluie. Des jardins de biorétention, des bassins engazonnés, un bassin de rétention et des pavés drainants ont également été aménagés. Le stationnement compte 20 % d'espaces verts supplémentaires, grâce à la plantation de 47 arbres feuillus et conifères. En 10 ans, on estime pouvoir absorber 500 564 litres d'eau de pluie, soit l'équivalent de 13 piscines hors terre, par ces nouvelles plantations. Ces solutions réduiront de 30 % les rejets d'eau dans le réseau d'égout.

Les bénéfices environnementaux du stationnement sont multiples, notamment avec l'utilisation de l'éclairage au DEL qui entraînera une économie d'énergie en électricité, la réduction des îlots de chaleur et l'augmentation de 90 % de la biodiversité sur le site avec une importante variété d'espèces plantées et l'installation d'un nichoir à insectes. Afin d'encourager la mobilité durable, quatre bornes de recharge pour les véhicules électriques ont été installées, mesures auxquelles s'ajoutent des espaces pour les vélos et des stationnements pour personnes à mobilité réduite et les familles.

« Ce site est désormais plus sécuritaire pour tous les usagers de l'aréna en plus d'être accueillant pour les citoyens du secteur. Le pôle social dont l'aréna fait partie avec l'école secondaire Daniel-Johnson, la nouvelle maison des jeunes située sur le même lot, le site de planches à roulettes, est grandement revitalisé et nous espérons que ce sera un lieu polyvalent et attrayant pour les résidents du secteur. » a déclaré Suzanne Décarie.

C'est la firme en architecture de paysage Groupe Rousseau Lefebvre qui a réalisé le concept d'aménagement et les travaux ont été exécutés par Charex.

