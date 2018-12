Brunswick annonce un changement au conseil







ROUYN-NORANDA, Québec, 11 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Brunswick inc. (la « Société ou « Brunswick ») (Bourse de croissance TSX : BRU) annonce un changement au conseil d'administration de la Société ainsi qu'à l'équipe de direction de la Société.



M. Rodrigue Tremblay a démissionné en tant que chef des finances et en tant qu'administrateur de la Société pour poursuivre d'autres centres d'intérêts. La Société aimerait le remercier pour ses années au sein du conseil d'administration et lui souhaiter la meilleure des chances dans ses futurs projets. M. Mario Colantonio va remplacer M. Tremblay en tant que chef des finances de la Société.

Ressources Brunswick inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse de croissance TSX (TSXV-BRU).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Brunswick inc. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

La Société

Brunswick est une compagnie d'exploration minière dont l'actif principal est situé dans la région de Jamésie, province du Québec.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités de Brunswick ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle de Brunswick. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Brunswick ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.



Pour plus de renseignements contacter :

Christian Dupont

Président et chef de la direction

Téléphone : (819) 797-4630

Fax : (819) 797-1870

Site web : www.brunswickresources.com

