Kimberly-Clark annonce le rappel volontaire de tampons U by Kotex® Sleek® à absorption régulière, partout aux États-Unis et au Canada







MISSISSAUGA, Ontario, 11 décembre 2018 /CNW/ - Kimberly-Clark a annoncé le rappel volontaire des tampons U by Kotex® Sleek® à absorption régulière, vendus partout aux États-Unis et au Canada pour un défaut lié à la qualité du produit qui pourrait affecter la performance de ces tampons.

Ce rappel de produit ne concerne que les lots spécifiques de tampons U by Kotex® Sleek® à absorption régulière fabriqués entre le 7 octobre 2016 et le 16 octobre 2018, et distribués entre le 17 octobre 2016 et le 23 octobre 2018. Les consommateurs peuvent identifier ce produit en consultant les numéros de lot spécifiques qui se trouvent au bas de l'emballage. Une liste complète des numéros de lot faisant l'objet de ce rappel est disponible sur le site web de U by Kotex®. Les détaillants ont été avisés de retirer les numéros de lot affectés des étagères et d'afficher un avis dans leurs magasins.

Aucun autre produit de marque U by Kotex® n'est soumis à ce rappel.

Certains consommateurs utilisant les tampons U by Kotex® Sleek® à absorption régulière ont rapporté à Kimberly-Clark que les tampons pouvaient s'effilocher ou se désintégrer au moment de leur retrait. Dans certains des cas, les utilisateurs ont consulté un médecin afin de retirer certains morceaux de tampons de leur corps. Dans une minorité des cas, certains symptômes d'infection, d'irritation vaginale, de lésions vaginales localisées ou d'autres symptômes ont été rapportés.

Tout consommateur ayant les tampons U by Kotex® Sleek® à absorption régulière affectés en sa possession devrait cesser leur utilisation immédiatement et contacter l'équipe du service à la clientèle de Kimberly-Clark sans délai, au 1-888-255-3499, entre 7h30 et 19h (heure centrale) du lundi au vendredi, afin d'obtenir plus d'information au sujet de ce rappel. Tout consommateur éprouvant une lésion vaginale (douleur, saignement ou inconfort), une irritation vaginale (démangeaison ou enflure), une infection génito-urinaire (infections urinaires et/ou vaginose bactérienne et/ou infection vaginale à levure) ou d'autres symptômes tels des bouffées de chaleur, des douleurs abdominales, la nausée, ou des vomissements suite à l'utilisation du produit affecté devrait immédiatement consulter un médecin.

Aux États unis, les professionnels de la santé et les consommateurs qui éprouvent des réactions indésirables ainsi que des problèmes de qualité lors de l'utilisation de ces produits peuvent transmettre leurs commentaires à «?MedWatch: The FDA Safety Information and Adverse Event Reporting,?» soit en ligne, par courrier ou par télécopieur au numéro 1-800-FDA-0178.

Au Canada, les professionnels de la santé et les consommateurs peuvent signaler les incidents liés au rappel de ces produits directement à Santé Canada en remplissant le Formulaire de plainte d'un produit de santé (FRM-0317) en ligne.

U by Kotex® Sleek® à absorption régulière Liste complète des numéros de lot faisant l'objet de ce rappel 18 Count Package

Paquet de 18 34 Count Package

Paquet de 34 34 Count Multipack

Paquet Multiple de 34 3 Count Package

Paquet de 3 NN628201B NN728713C NN628101A NN724713A NN629401B NN728313B XM700604X NN628301A NN728713D NN628101B NN724713B NN629501A NN729713A XM700904X NN628301B NN729813A NN628201A NN726713D NN631301B NN729713B XM702304X NN629101A NN731113A NN628201B NN726813A NN631401A NN730913C XM702404X NN629101B NN732513B NN629401A NN728213B NN631401B NN730913D XM702504X NN629201A NN733713D NN629401B NN728313A NN632213A NN732613B

NN630201A NN733813A NN631201B NN729613A NN632213B NN733813B

NN630201B NN800413B NN631301A NN729613B NN703113B NN733913A

NN630301A NN800513C NN632101B NN729713A NN703213A NN735313A

NN632713A NN802913B NN632113B NN732513B NN705513D NN735313B

NN632713B NN803013A NN632213A NN732613A NN706513A NN801413D

NN634713B NN804413A NN632213B NN733913A NN706513B NN801513A

NN634813A NN804413B NN633813D NN733913B NN706613A NN802913A

NN635713A NN807613D NN634113B NN735213B NN706613B NN803013B

NN635713B NN807713C NN634213A NN735313A NN708713A NN804313A

NN701813A NN808413C NN635013B NN801413C NN708713B NN804313B

NN701813B NN808413D NN635113C NN801413D NN711413A NN805713B

NN701913A NN812013A NN703113A NN802813D NN711413B NN805813A

NN703213B NN812013B NN703113B NN802913A NN713113A NN809913B

NN705713C NN812713B NN705613C NN804213D NN713113B NN811213D

NN705713D NN812813A NN706313C NN804313A NN713213C NN812613D

NN705813A NN814013D NN706313D NN805813A NN713213D NN812713A

NN707613D NN814113A NN706413C NN805813B NN714513B NN814013C

NN707713C NN814113B NN706413D NN807513D NN714613C NN814013D

NN711513A NN815513A NN707713C NN807613C NN716613A NN815413D

NN711513B NN815513B NN707713D NN809913A NN719413B NN815513A

NN715213B NN819613D NN711313C NN811213C NN719513C NN816813D

NN715313C NN819713A NN711313D NN811213D NN720613B NN816913A

NN715313D NN821313A NN711413A NN815413C NN720713A NN819613C

NN716713C NN822613B NN713013B NN815413D NN724713B NN819613D

NN716713D NN822713A NN713113A NN815513D NN724813A NN822513A

NN718313C NN824513D NN714313B NN816813D NN726813A NN822513B

NN720713B NN824613A NN714413A NN818113C NN726813B NN826613C

NN723413B NN824613B NN714413B NN818113D NN726913A NN826613D

NN723513A NN826513D NN719313B NN822413D NN728313A NN826713A

NN724913B NN826613C NN719413A NN822513A





NN725013A NN827813D NN722013B NN824613B





NN726913A NN827913C NN722113A NN824713A





NN726913B

NN722113B NN826713A









NN722213A NN826713B







Logo - https://mma.prnewswire.com/media/648588/Kimberly_Clark_RGB_Blue_Logo.jpg

SOURCE Kimberly-Clark Corporation

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 16:15 et diffusé par :