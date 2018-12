La Fondation présente son prochain spectacle Coeurs en choeur - 2e édition de son activité de financement







SAINT-EUSTACHE, QC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Fondation pour la sauvegarde de l'église de Saint-Eustache, un bâtiment considéré comme un important élément du patrimoine historique de la région des Laurentides et du Québec, a publié aujourd'hui ses résultats, annonçant des revenus nets de 75 000 $ pour sa principale activité de financement, le spectacle haut en couleur et riche en émotions du 24 août dernier avec l'Orchestre symphonique de Montréal.

Le conseil d'administration se réjouit d'un tel succès et a tenu à remercier tous les commanditaires de l'événement, soit la Ville de Saint-Eustache, la Caisse Populaire Saint-Eustache - Deux-Montagnes, le député provincial de Deux-Montagnes, Québecor Média et Fasken, ainsi que les membres de son conseil d'administration, sans oublier la comédienne Salomé Corbo, qui avait accepté la présidence d'honneur de ce spectacle. « Le public a répondu en très grand nombre, et un tel succès aura été rendu possible grâce à l'implication et à la détermination de chacun des partenaires et collaborateurs de la Fondation », a précisé la présidente, Mme Monique Paquette.

Dirigés par le chef d'orchestre Adam Johnson, les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal ont présenté un spectacle époustouflant où les amateurs et connaisseurs ont pu apprécier le talent de nos artistes. « C'est devant une église comble que les spectateurs présents ont eu droit à un concert historique dans une ambiance survoltée », a tenu à ajouter le vice-président de la Fondation, Me André Turmel.

Avec les surplus réalisés en 2018 et la généreuse subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec, des travaux de fenestration pourront être entrepris dès 2019.

Sur place, les spectateurs emballés ont démontré un grand intérêt pour un autre spectacle afin de contribuer à la mise aux normes de l'église. « Nous avons mis la barre haute pour l'an prochain. Nous avons relevé le défi et nous sommes fiers d'annoncer la participation de Gregory Charles, sous le thème Coeurs en choeur », a souligné Mme Nancy Giroux, membre du CA de la Fondation et co-organisatrice des fabuleux concerts.

Le conseil d'administration a en effet profité de la tribune pour annoncer la prochaine activité de financement musicale, avec nul autre que M. Gregory Charles, artiste aux multiples talents qui n'en sera pas à ses premières prestations dans un lieu aussi inspirant musicalement. Les gens intéressés sont invités à consulter le site web et la page Facebook de la Fondation.

Le spectacle aura lieu le 24 août 2019, dès 20 h. Les billets sont en vente sur le site ticketpro.ca et aussi à la billetterie du service des arts et de la culture de la Ville de Saint-Eustache, 275, rue Saint-Eustache, par téléphone au 450 974-2787, sans frais de service.

La Fondation pour la sauvegarde de l'église historique de Saint-Eustache a pour objectif d'assurer la pérennité de l'église comme trésor architectural et historique, et cela, indépendamment de son utilisation religieuse. La Fondation veut assurer la restauration et la mise aux normes de l'église et la mise en valeur du site exceptionnel, au confluent des rivières des Mille-Îles et du Chêne. Le Centre d'interprétation de la démocratie et de la citoyenneté est devenu un projet phare de la Fondation.

