Les progrès du Canada en matière d'égalité des sexes au point mort







Le Canada s'est classé dixième parmi les 33 pays membres de l'OCDE au cours

des cinq dernières années

TORONTO, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Au cours des cinq dernières années, le Canada s'est classé dixième parmi les 33 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques(OCDE) pour ce qui est des progrès vers l'égalité des sexes, selon le rapport Women in Work Index , La perspective canadienne de PwC Canada. Malgré les efforts déployés pour accroître la représentation des femmes au sein de la haute direction et des conseils d'administration, les progrès du Canada stagnent.

« Des preuves de plus en plus nombreuses démontrent qu'une main-d'oeuvre diversifiée favorise l'innovation et permet d'obtenir de meilleurs résultats financiers. Créer un environnement où les femmes peuvent s'épanouir est une bonne décision d'affaires, a déclaré Jean McClellan, leader national, Gestion du capital humain et du changement chez PwC Canada. Au Canada, il reste encore du travail à faire. » Le fait de miser sur la diversité et l'inclusion a eu un impact positif sur les revenus liés à l'innovation (augmentation de 19 %), les marges (augmentation de 9 %), les résultats financiers et le recrutement des talents.

Pour obtenir un aperçu de la dynamique actuelle du marché du travail au Canada, PwC a mené une enquête mondiale auprès de plus de 3 500 professionnelles âgées, de 28 à 48 ans, provenant de tous les secteurs d'activité - dont près de 250 participantes canadiennes. Certaines des données recueillies suggèrent qu'on peut faire mieux :

35 % des répondantes canadiennes ont mentionné que le fait de faire partie de certains groupes minoritaires (liés au genre, à l'ethnicité, à l'âge ou à l'orientation sexuelle, par exemple) peut constituer une entrave à la progression d'une carrière.

36 % croient que le fait de profiter des programmes d'équilibre travail-vie privée ou des conditions de travail flexibles a des conséquences négatives sur leur carrière.

Plus de la moitié de ces femmes estime que les employeurs pourraient faire plus d'efforts pour favoriser la diversité des genres et devraient porter plus d'attention à l'égalité des sexes en ce qui concerne les promotions internes.

Le mentorat à l'intention des femmes dans les organisations est un facteur clé de réussite pour leur développement en tant que futures leaders.

Aspects à améliorer

Pour réduire l'écart entre les sexes, le rapport indique deux aspects à cibler : l'accès à des rôles de direction pour les femmes et l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Les femmes touchent en moyenne 0,87 $ pour chaque dollar que gagnent les hommes, et cet écart est supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Même si, au Canada, le taux de participation des femmes au marché du travail se compare avantageusement à celui des autres pays (taux de participation des femmes au marché du travail de 74 %), davantage d'initiatives sur la diversité et l'inclusion sont nécessaires pour améliorer le classement du pays.

« C'est dans cet esprit qu'il faut reconnaître l'importance de réduire l'inégalité des sexes en milieu de travail. Il faut multiplier les initiatives visant à promouvoir l'équité, par exemple en améliorant les conditions du congé parental, en multipliant les efforts d'inclusion relativement aux questions de diversité des genres au sein des entreprises, ou en mettant en oeuvre des pratiques permettant d'assurer l'équité salariale, a exprimé Baya Benouniche, associée, Conseils et transactions, au bureau de Montréal.»

« Ce que les employeurs doivent retenir est que chaque mesure prise pour favoriser l'égalité des sexes sera payante », ajoute Jean McClellan. En menant des initiatives visant, par exemple, à améliorer la transparence et la communication en ce qui a trait aux critères de promotion et de salaire, en partageant les données sur l'état actuel de la diversité et de l'inclusion, en mesurant les résultats et en apportant les ajustements nécessaires à leur stratégie de diversité et d'inclusion, les employeurs pourront accroître la confiance et la satisfaction de leurs employés. »

La version complète du rapport Women in Work Index de 2018 est disponible en cliquant ici .

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre mission est de promouvoir la confiance dans la société et de résoudre les problèmes importants. Plus de 6 700 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial PwC, qui compte plus de 236 235 employés dans 158 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/ca .

© PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2018. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelques fois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse : http://www.pwc.com/structure .

SOURCE PwC (PricewaterhouseCoopers)

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 15:45 et diffusé par :