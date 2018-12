Quatre nouveaux consultants se joignent à l'équipe de conseillers de Heidrick







Des associés et des directeurs entrent en fonction à Atlanta, à Londres et à Singapour

CHICAGO, 11 décembre 2018 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des premiers fournisseurs de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture au monde, a ajouté à la division Heidrick Consulting (services-conseils) deux nouveaux associés et deux directrices lors du troisième trimestre.

« Nous poursuivons l'établissement et la croissance de nos affaires pour mieux répondre aux demandes de notre clientèle internationale », souligne Andrew LeSueur, associé directeur mondial, Heidrick Consulting. « L'ajout de ces consultants renforcera notre capacité et notre expertise dans les régions de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique. »

Cheryl Stokes se joint à l'équipe à titre d'associée au sein du bureau d'Atlanta, elle qui conseille les leaders depuis plus de 20 ans pour les aider à relever les défis commerciaux mondiaux et à constituer les mécanismes de leadership et les capacités organisationnelles requises afin de mettre en oeuvre leurs stratégies.

Ian Tomlinson-Roe devient associé au sein du bureau de Londres, lui qui compte plus de 20 ans d'expérience en services-conseils et en direction opérationnelle auprès du gouvernement et d'organisations de premier plan issues de nombreux domaines, y compris les services financiers, le secteur pétrolier et gazier, les sciences de la vie, la défense et la technologie.

Marina Ivanoff sera directrice au sein du bureau de Singapour. Ayant plus de 15 ans d'expérience à titre de conseillère en ressources humaines et en leadership pour le compte d'institutions multinationales, elle se spécialise en évaluation du leadership, en développement ainsi qu'en gestion du changement.

Jane Schroeder agira comme directrice au sein du bureau de Londres pour se concentrer sur tous les aspects liés à la gestion du leadership et des ressources talentueuses. Elle compte plus de 18 ans d'expérience dans l'évaluation du potentiel et des capacités de leadership tant pour la sélection que pour le développement.

À propos de Heidrick & Struggles

Étant un conseiller de confiance en matière de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture, Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins des leaders et des talents des paliers supérieurs travaillant pour les plus importantes organisations de la planète. Heidrick & Struggles a été le pionnier dans le domaine de la recherche de cadres, voilà plus de 60 ans. Aujourd'hui, la firme fournit des solutions intégrées de leadership qui aident sa clientèle à changer le monde, une équipe de dirigeants à la fois (change the world, one leadership team at a time®). Visitez le www.heidrick.com.

