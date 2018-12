Kat Von D Beauty lance la collection Lolita incontournable, et c'est 100 % végétalien, sans cruauté







#LolitaPorVida

SAN FRANCISCO, 11 décembre 2018 /CNW/ - Juste à temps pour les fêtes, Kat Von D Beauty vient de lancer la collection Lolita Capsule, trois nouvelles façons de porter la teinte la plus appréciée de la marque et la plus vendue de tous les temps ! La collection comprend une palette de fards à paupières, un ligneur liquide et un rouge à lèvres liquide que vous pouvez porter en solo ou ensemble pour créer le look monochrome ultime.

Fait amusant : une teinte Lolita est vendue à chaque minute dans le monde entier !

Le rouge à lèvres liquide Everlasting original en teinte Lolita, lancé en 2015, a déclenché une frénésie, devenant instantanément un favori par son bel équilibre de nuances qui font de cette teinte de rose châtain emblématique un neutre universel particulièrement flatteur sur tout teint.

Palette de fards à paupières Lolita (47 $) - De « Besitos » (petits bisous) à « Corazón » (coeur), les 8 teintes mates de cette palette, malléables et à forte pigmentation, s'inspirent des tons rosés de Lolita, chaque nom de teinte reflétant l'héritage latin de la marque. Bien entendu, la palette ne serait pas complète sans le fard à paupières original Lolita, qui s'est vendu en quelques heures à peine lorsqu'elle a fait ses débuts en teinte individuelle.

Rouge à lèvres liquide Everlasting Glimmer Veil en teinte Lolita (30 $) - Cette formule riche, chatoyante, non granuleuse porte en elle la même innovation longue tenue et légèreté que le rouge à lèvres liquide Everlasting, avec un fini multidimensionnel à cristaux liquides brillants, disponible pour la première fois dans la magnifique teinte Lolita rose châtain.

Ligneur mat Ink Well de longue tenue en teinte Lolita (25 $) - Le ligneur le plus mat et le plus résistant de Kat Von D Beauty est maintenant disponible en teinte Lolita. De formule ultra-innovante, Ink Well offre une résistance extrême 24h sur 24 et un port anti-transfert, anti-tache et à l'épreuve de l'eau, une opacité ultra-précise en un seul passage.

La collection Lolita de Kat Von D Beauty (chaque produit se vend séparément) sera disponible au Canada, dès le 10 décembre 2018, en ligne, sur les sites marchands Katvondbeauty.com et Sephora.com, ainsi qu'en magasin chez Sephora et Sephora dans JCPenney.

L'enseigne Twitter, #Vegan!, exprimant la passion de Kat Von D Beauty pour les animaux, signifie que tous ses produits sont, pour toujours, 100 % sans cruauté envers les animaux. La collection Lolita de Kat Von D Beauty est 100 % végétalienne. Les adeptes sont invitées à exposer leurs allures et styles et à trouver plus d'inspiration sur le site KatVonDBeauty.com et les réseaux sociaux @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #LolitaPorVida.

À PROPOS DE KAT VON D BEAUTY : Longue tenue. Pigmentation intense. Végétalien sans cruauté.

Kat Von D Beauty a été créée et lancée en 2008. S'inspirant des encres de sa boutique de tatouage, High Voltage Tattoo, connue dans le monde entier, Kat a créé une marque de maquillage irrésistible et très appréciée, reconnue pour ses produits de longue tenue, à forte pigmentation et à la couvrance parfaite, qui vous incitent à libérer l'artiste qui est en vous.

Dans sa quête irrépressible pour créer des produits de beauté, les plus parfaits que vous n'avez jamais imaginés, Kat Von D met à l'essai elle-même et porte tous ses produits, tirant une inspiration sans fin de son expérience d'artiste, de tatoueuse, de musicienne, de militante des droits des animaux, de leader des médias sociaux et de créatrice. Louée et chérie pour son art, son authenticité, son innovation et son obsession à l'égard de la qualité, Kat Von D est l'une des marques de beauté dont la croissance est la plus forte dans l'industrie.

Militante passionnée des droits des animaux, Kat Von D s'est engagée à assurer une gamme de produits de beauté 100 % sans cruauté envers les animaux et un maquillage 100 % végétalien. En reconnaissance de son travail, Kat a reçu le Prix de la célébrité plaidant la défense des animaux (Celebrity Animal Advocate Award), lors de la Conférence nationale sur les droits des animaux (Animal Rights National Conference), et a été nommée Célébrité végétalienne de l'année 2017. Par ailleurs, Kat Von D Beauty s'est vue décernée à deux reprises le prix « Meilleure société de cosmétiques sans cruauté », par peta2, à l'occasion de ses prix annuels Libby.

La marque Kat Von D Beauty est distribuée dans 35 pays à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, notamment en Scandinavie, au Royaume-Uni et en Irlande, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et le Moyen-Orient, ainsi qu'en exclusivité chez SEPHORA, Naimies, Debenhams et sur le site marchand www.katvondbeauty.com.

À PROPOS DE KENDO

KENDO, établie à San Francisco, en Californie, crée ou acquiert des marques de beauté, puis s'attache à les développer pour en faire des marques phares à l'échelle mondiale. Le portefeuille se compose des marques Kat Von D Beauty, Marc Jacobs Beauty, OLEHENRIKSEN, BITE Beauty et Fenty Beauty de Rihanna. KENDO, nom qui résulte d'une entorse ludique à la tournure anglaise « can do », se caractérise par son dévouement à la qualité des produits, à l'innovation et à l'authenticité narrative. Aujourd'hui, les marques du portefeuille KENDO sont distribuées dans 35 pays autour du globe.

