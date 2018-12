Lifestyle Delivery Systems Inc. commencera à vendre au détail les CannaStripsMD dans les dispensaires All About Wellness







VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 décembre 2018 /CNW/ - La société Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT), (« LDS » ou la « Société ») est fière d'annoncer qu'à compter du lundi 10 décembre 2018, les CannaStripsMD seront disponibles dans l'un des collectifs les plus achalandés de Sacramento, All About Wellness, le premier dispensaire à offrir les produits de marque CannaStripsMD de la Société. Les bandelettes CannaStripsMD seront vendues en paquets de dix (10) bandelettes individuelles.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de la Société, a déclaré : « notre objectif a toujours été de fabriquer un produit fiable et de haute qualité à un prix abordable. Nous voulons éliminer toute concurrence lorsque vient le temps pour l'acheteur de prendre une décision, afin que chaque client puisse quitter le dispensaire avec un paquet de bandelettes CannaStripsMD sans qu'il en ressente les effets sur son budget. Selon notre formule, nous croyons que les bandelettes CannaStripsMD seront un choix privilégié dans cette catégorie de produits. Les bandelettes CannaStripsMD sont discrètes et ne dégagent ni fumée ni odeur, et peuvent être utilisées en toute occasion ce qui permet de surmonter les défis normalement associés à la consommation traditionnelle de cannabis ».

Les bandelettes CannaStripsMD sont disponibles en Californie grâce aux efforts déployés par la Société afin de relever les nombreux défis que pose la réglementation. Récemment, la Société a amélioré l'efficacité des bandelettes CannaStripsMD ce qui aura des répercussions évidentes sur toute sa gamme de produits.

Un membre du collectif All About Wellness a déclaré : « nous sommes heureux d'être le premier dispensaire à offrir au public ce produit très attendu. Gageons que ce produit s'envolera comme des petits pains chauds! »

À propos d'All About Wellness

All About Wellness est le dispensaire de cannabis préféré du centre-ville de Sacramento et est situé au 1900 19th Street, Sacramento CAadresse 95811.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société de technologie qui accorde le droit d'utiliser sa technologie sous licence à une installation de production et d'emballage à la fine pointe située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des pellicules infusées (semblables à des pellicules fraîcheur) qui représentent non seulement un choix plus sécuritaire et plus sain que n'importe quelle autre forme d'administration, mais encore permettent l'inclusion d'un vaste éventail d'ingrédients allant des médicaments sans ordonnance aux produits homéopathiques et nutraceutiques aux vitamines et compléments alimentaires. Cette technologie offre une nouvelle façon de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Le processus de production se fonde sur la technologie de la Société pour tester du début à la fin la qualité de la totalité des ingrédients entrant dans la composition de toutes les pellicules sans exception, ce qui permet la mise sur pied d'un système de livraison sécuritaire, fiable et efficace.

Au nom du conseil d'administration de Lifestyle Delivery Systems Inc.,

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et directeur

Déclaration de non-responsabilité

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné le présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude ni au caractère adéquat de son contenu.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses qui avaient cours au moment de la rédaction du communiqué. Ces déclarations reflètent les estimations, les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent en aucun cas des garanties de rendement futur. La Société fait savoir que toute déclaration prospective est foncièrement incertaine et que d'importants facteurs imprévisibles pourraient avoir une incidence sur le rendement réel, facteurs sur lesquels la Société n'a souvent aucun contrôle. Ces facteurs comprennent, entre autres choses : les risques et incertitudes liés à l'historique d'exploitation limitée de la Société et la nécessité de respecter les règlements environnementaux et gouvernementaux. En outre, la marijuana demeure une drogue inscrite à l'annexe 1 de la Controlled Substances Act (loi sur les substances contrôlées) des États-Unis de 1970. Bien que le Congrès américain ait interdit au département de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour interférer avec la mise en oeuvre des lois des États du pays concernant la marijuana médicale, cette interdiction doit être renouvelée annuellement pour rester en vigueur. Par conséquent, les événements, conditions et résultats réels et futurs pourraient être sensiblement différents des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées de façon expresse ou implicite dans les renseignements fournis et les déclarations prospectives. À moins que les lois applicables en matière de valeurs ne l'exigent, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute information prospective.

