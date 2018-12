Le gouvernement du Canada lance une Subvention incitative aux apprentis pour les femmes pour les aider à obtenir leur certification dans un métier désigné Sceau rouge - présentez une demande dès maintenant







GATINEAU, QC, le 11 déc. 2018 /CNW/ - La prospérité du Canada repose sur la nécessité pour les Canadiens d'avoir les compétences, la formation et l'expérience nécessaires pour obtenir des emplois de qualité et réussir au sein d'une économie changeante. Afin de répondre au besoin croissant de travailleurs dans le secteur des métiers, le gouvernement du Canada a décidé de devenir un chef de file et d'introduire de nouvelles initiatives pour encourager les femmes à opter pour des métiers désignés Sceau rouge dans les domaines à prédominance masculine et à y réussir.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, a annoncé que les apprenties admissibles peuvent maintenant accéder à la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes. Cette nouvelle Subvention accorde 3 000 $ par année ou par niveau, jusqu'à concurrence de 6 000 $, aux apprenties inscrites qui ont réussi la première ou seconde année ou le premier ou second niveau d'un programme d'apprentissage dans des métiers désignés Sceau rouge admissibles. Ceci, jumelé à la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti existante de 2 000 $, donne lieu à une subvention combinée pouvant aller jusqu'à 8 000 $ au fil de la formation. Les apprenties qui ont approfondi leur formation à partir du 1er avril 2018 pourraient être admissibles à la nouvelle subvention.

Les formulaires de demandes sont accessibles en ligne sur la page Canada.ca/subventions-aux-apprentis ou appelez au 1-866-742-3644 (ATS : 1-866-909-9757) pour demander un formulaire de demande.

La nouvelle Subvention incitative aux apprentis pour les femmes favorise une plus grande égalité entre les sexes et de meilleurs résultats économiques pour les femmes en leur donnant plus d'occasions d'accéder à des métiers désignés Sceau rouge mieux rémunérés où elles sont sous-représentées.

« Quand on donne aux gens l'occasion de réussir et d'atteindre leur plein potentiel, tous y gagnent. La nouvelle Subvention incitative aux apprentis pour les femmes permet à notre gouvernement d'inclure des groupes sous-représentés pour répondre à la grande demande de main-d'oeuvre dans des métiers désignés Sceau rouge. Quand les gens entament leur formation Sceau rouge, ils ne s'engagent pas seulement sur la voie d'une carrière valorisante et bien rémunérée; ils font avancer le pays entier. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Environ un travailleur canadien sur cinq est représenté dans les métiers spécialisés. À la fin de 2017, on comptait 309 441 apprentis inscrits au Canada (Système d'information sur les apprentis inscrits de 2017).

(Système d'information sur les apprentis inscrits de 2017). Les femmes représentent 9 % des apprentis dans des métiers désignés Sceau rouge, mais seulement 5 % si l'on ne tient pas compte des métiers « traditionnels » (coiffeuse, cuisinière, pâtissière) (Système d'information sur les apprentis inscrits de 2017).

Le gouvernement a décidé d'investir près de 20 millions de dollars sur cinq ans pour mettre à l'essai la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes.

La Subvention incitative aux apprentis pour les femmes est l'une des nombreuses initiatives du gouvernement du Canada pour venir en aide aux femmes et à d'autres groupes qui peinent à accéder à des métiers spécialisés et à y réussir, tout comme le Fonds pour les femmes en construction et le Programme de préparation à la formation d'apprentis.

Autres mesures d'aide offertes aux apprentis par le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada investit de plusieurs autres façons dans l'apprentissage pour aider les Canadiens à obtenir leur certification, y compris des crédits d'impôt, l'assurance-emploi (pendant la formation en classe), le financement de projets et le soutien au programme Sceau rouge. De plus, le gouvernement travaille avec les provinces et les territoires à harmoniser les exigences de la formation en apprentissage dans certains métiers désignés Sceau rouge.

La Subvention incitative aux apprentis consiste en une subvention imposable de 1 000 $ par année, jusqu'à concurrence de 2 000 $ par personne, accessible aux apprentis inscrits une fois qu'ils ont terminé avec succès la première ou la deuxième année (ou l'équivalent) d'un programme d'apprentissage dans l'un des métiers désignés Sceau rouge.

consiste en une subvention imposable de 1 000 $ par année, jusqu'à concurrence de 2 000 $ par personne, accessible aux apprentis inscrits une fois qu'ils ont terminé avec succès la première ou la deuxième année (ou l'équivalent) d'un programme d'apprentissage dans l'un des métiers désignés Sceau rouge. La Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti est une subvention imposable maximale de 2 000 $ offerte aux apprentis inscrits qui ont terminé leur programme d'apprentissage et obtenu leur certificat de compagnon dans un métier désigné Sceau rouge.

est une subvention imposable maximale de 2 000 $ offerte aux apprentis inscrits qui ont terminé leur programme d'apprentissage et obtenu leur certificat de compagnon dans un métier désigné Sceau rouge. Les prêts canadiens aux apprentis sont des prêts sans intérêt jusqu'à concurrence de 4 000 $ par période de formation technique, afin d'aider les apprentis inscrits à des métiers désignés Sceau rouge à payer les coûts de la formation.

sont des prêts sans intérêt jusqu'à concurrence de 4 000 $ par période de formation technique, afin d'aider les apprentis inscrits à des métiers désignés Sceau rouge à payer les coûts de la formation. Le régime d'assurance-emploi (partie I) vient aussi en aide aux apprentis. Les apprentis admissibles peuvent recevoir jusqu'à 55 % de leur rémunération hebdomadaire assurable moyenne (jusqu'à un taux maximum de revenus assurables de 547 $ par semaine en 2018) pour des prestations d'assurance-emploi hebdomadaires régulières pendant les périodes sans emploi lorsqu'ils participent à une formation technique à temps plein.

(partie I) vient aussi en aide aux apprentis. Les apprentis admissibles peuvent recevoir jusqu'à 55 % de leur rémunération hebdomadaire assurable moyenne (jusqu'à un taux maximum de revenus assurables de 547 $ par semaine en 2018) pour des prestations d'assurance-emploi hebdomadaires régulières pendant les périodes sans emploi lorsqu'ils participent à une formation technique à temps plein. Les apprentis peuvent également être admissibles à des prestations et mesures de soutien en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance - emploi ; les prestations sont versées par les provinces et territoires en vertu des ententes sur le développement du marché du travail. Conformément à ces ententes, une aide financière peut être offerte aux personnes admissibles pour payer les frais de subsistance de base et les frais de formation, y compris les frais de scolarité.

- ; les prestations sont versées par les provinces et territoires en vertu des ententes sur le développement du marché du travail. Conformément à ces ententes, une aide financière peut être offerte aux personnes admissibles pour payer les frais de subsistance de base et les frais de formation, y compris les frais de scolarité.

Le régime d'assurance-emploi permet aussi aux employeurs de suppléer les prestations d'assurance-emploi de leurs employés jusqu'à un montant total combiné de 95 % des gains hebdomadaires habituels de l'employé grâce au Programme de prestations supplémentaires de chômage. La formation technique en classe des apprentis pourrait être incluse dans le Programme de prestations supplémentaires de chômage.

La déduction pour outillage des gens de métier permet aux gens de métier de déduire de leur revenu une partie du coût des outils admissibles qu'ils doivent acheter à titre de condition d'emploi.

permet aux gens de métier de déduire de leur revenu une partie du coût des outils admissibles qu'ils doivent acheter à titre de condition d'emploi. Les frais donnant droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité englobent les frais d'examen professionnel lorsque l'examen constitue une condition pour l'obtention d'un statut professionnel, d'un agrément ou d'une licence qui permet au candidat de pratiquer une profession ou un métier au Canada .

englobent les frais d'examen professionnel lorsque l'examen constitue une condition pour l'obtention d'un statut professionnel, d'un agrément ou d'une licence qui permet au candidat de pratiquer une profession ou un métier au . Le crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis vise à inciter les employeurs à embaucher de nouveaux apprentis exerçant un métier admissible. Il s'agit d'un crédit d'impôt égal à 10 % du traitement payable aux apprentis admissibles au cours des deux premières années de leur programme d'apprentissage (le crédit est limité à 2 000 $ par année par apprenti).

vise à inciter les employeurs à embaucher de nouveaux apprentis exerçant un métier admissible. Il s'agit d'un crédit d'impôt égal à 10 % du traitement payable aux apprentis admissibles au cours des deux premières années de leur programme d'apprentissage (le crédit est limité à 2 000 $ par année par apprenti). Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical encourage la formation des apprentis en milieu syndical, l'innovation et l'enrichissement des partenariats au niveau des métiers désignés Sceau rouge. Le programme verse 25 millions de dollars par année pour venir en aide aux syndicats en partageant les coûts de l'équipement de formation. Il encourage aussi des approches innovatrices visant à améliorer les résultats d'apprentissage. Une composante clé de ce programme consiste à venir en aide aux femmes, aux peuples autochtones, aux nouveaux arrivants, aux personnes handicapées et aux personnes racialisées de manière à favoriser leur entrée et leur réussite dans des métiers.

Le Budget de 2018 annonçait deux autres initiatives :

Le Programme de préparation à la formation d'apprenti de 46 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, avec 10 millions de dollars par année en permanence pour encourager les groupes confrontés à des obstacles à explorer des carrières dans les métiers, à acquérir de l'expérience de travail, à faire des choix de carrière éclairés et à acquérir les compétences requises pour travailler dans des métiers.

de 46 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, avec 10 millions de dollars par année en permanence pour encourager les groupes confrontés à des obstacles à explorer des carrières dans les métiers, à acquérir de l'expérience de travail, à faire des choix de carrière éclairés et à acquérir les compétences requises pour travailler dans des métiers. Le Fonds pour les femmes en construction vise à verser 10 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2018-2019, pour appuyer des projets fondés sur des modèles existants qui se sont avérés efficaces en vue d'attirer les femmes vers les métiers, comme le mentorat, l'aide professionnelle et les soutiens sur mesure.

