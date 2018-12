Concours philanthropique pancanadien - Un organisme de la Saskatchewan remporte la faveur du public et 125?000 $







QUÉBEC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'organisme de charité Canadian Mental Health Association - Swift Current Branch de Swift Current, en Saskatchewan, remporte le grand don de 125?000 $ dans le cadre de la deuxième édition du vaste concours philanthropique pancanadien lancé par iA Groupe financier en septembre dernier.

Parmi les dix finalistes, les organismes Centre prévention suicide du Kamouraska-Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les-Basques (KRTB) de Rivière-du-Loup, au Québec, et Pathstone Foundation de St. Catharines, en Ontario, arrivent respectivement en deuxième et troisième positions. Ils remportent ainsi un don de 50?000 $ chacun. Les sept autres finalistes obtiennent un don de 10?000 $ chacun.

« Je remercie tous les organismes participants pour la qualité des propositions soumises et les gens du public pour leur participation en si grand nombre. Nous avons une fois de plus été touchés par cette grande vague de solidarité qui s'est manifestée aux quatre coins du Canada tout au long du concours », commente M. Denis Ricard, président et chef de la direction d'iA Groupe financier.

Le concours avait pour objectif de donner un coup de pouce financier à un organisme canadien qui oeuvre auprès de personnes atteintes de problèmes de sante? mentale. Les dizaines de propositions reçues ont toutes été soigneusement analysées par le jury, qui a sélectionné les dix organismes finalistes. Le grand public a pu se prononcer par la suite sur les propositions qu'il jugeait les plus inspirantes.

LE COUP DE COEUR DES EMPLOYÉS

À l'insu des dix organismes, iA Groupe financier a aussi invité ses employés à se prononcer sur la proposition qu'ils jugeaient la plus inspirante et qui méritait donc de recevoir un don supplémentaire de 25?000 $. C'est l'organisme Communautés solidaires de Québec qui a récolté la faveur des employés d'iA Groupe financier et qui devient l'heureux récipiendaire de ce don surprise.

Les trois organismes gagnants et leurs propositions

Canadian Mental Health Association - Swift Current Branch, SWIFT CURRENT ( SASKATCHEWAN )

Grâce à son programme Pour les milliers de Bobby, l'association CMHA de Swift Current souhaite fournir davantage de services aux personnes isolées socialement, principalement aux jeunes adultes, en prolongeant ses heures d'ouverture et en créant une programmation attirante pour cette clientèle cible. Centre prévention suicide du Kamouraska-Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les-Basques, RIVIÈRE?DU?LOUP (QUÉBEC)

L'appui financier d'iA Groupe financier permettra au Centre d'améliorer son programme Prévention Agro?Bien?être. L'équipe chargée de ce programme sillonnera les rangs du territoire à la rencontre des producteurs agricoles et de leur entourage pour les aider à surmonter leur détresse psychologique. Pathstone Foundation, ST. CATHARINES ( ONTARIO )

L'organisme travaille à ce qu'aucun enfant de la région de Niagara n'attende plus de 30 jours pour recevoir une thérapie en santé mentale. L'appui financier d'iA Groupe financier servira à prolonger les heures de service et à étendre le nombre de jours ouvrables de l'organisme, ainsi qu'à engager du personnel permanent pour la nouvelle clinique sans rendez-vous.

L'organisme récipiendaire du vote des employés d'iA Groupe financier et sa proposition

Communautés solidaires, QUÉBEC (QUÉBEC)

L'aide financière d'iA Groupe financier appuiera l'équipe du programme Entraid'aînés qui intervient au domicile de personnes âgées vivant une situation de détresse psychologique ou ayant des problèmes de santé mentale.

