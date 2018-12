Montréal-Nord dévoile la composition de son premier Conseil jeunesse







MONTRÉAL-NORD, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'arrondissement a dévoilé hier lors d'une séance du conseil le nom des neuf femmes et six hommes membres qui siègeront au tout premier Conseil jeunesse de Montréal-Nord (CjMN). Ces jeunes âgés de 15 à 29 ans auront pour mandat de représenter leur génération auprès des élus de l'arrondissement et de les conseiller sur les enjeux qui les touchent directement.

« Je tiens à féliciter chaleureusement tous les membres du CjMN pour leur nomination et à les remercier pour leur implication. Ces jeunes ont toutes et tous un profil des plus inspirant », a souligné Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de collaborer avec eux pour mettre en oeuvre des projets qui sont en phase avec les besoins et les aspirations des jeunes de Montréal-Nord », a déclaré Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville, district de Marie-Clarac et responsable des dossiers jeunesse.

Les membres du CjMN proviennent de tous les secteurs de l'arrondissement et sont un reflet de sa diversité culturelle et sociale. Ils ont été choisis à l'issue d'un processus de sélection auquel ont participé des élus et des responsables de l'arrondissement ainsi que des représentants de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, de la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord et du Conseil jeunesse de Montréal.

En tant qu'instance consultative sans affiliation politique, le CjMN vise à favoriser la participation citoyenne des jeunes et la prise en compte de leur point de vue dans les débats qui les concernent. Pour remplir son mandat, le Conseil jeunesse pourra notamment émettre des avis, solliciter des opinions et organiser des événements ou des activités diverses.

Voici la liste des membres du CjMN :

Mme N'Habiella Pierre, 15 ans, étudiante à l'école secondaire Marie-Clarac

Mme Nelly Berly Smith , 17 ans, étudiante à l'école secondaire Marie-Clarac

Mme Meryeme Roudane, 17 ans, étudiante en sciences au Collège Montmorency

M. Martin Sorto-Ventura , 18 ans, étudiant en génie électrique au Collège de Maisonneuve

M. Alberto Slinger, 20 ans, étudiant en droit à l'Université de Montréal

Mme Sashmir Sidney, 21 ans, étudiante en études internationales et en communication à l'Université de York

M. Ismael Ben Mohamed , 22 ans, étudiant en urbanisme à l'Université du Québec à Montréal

Mme Valencia Brun, 22 ans, étudiante en communication et relations humaines à l'Université du Québec à Montréal

M. Tarek Kansou, 26 ans, étudiant en génie civil au Collège Montmorency

, 26 ans, étudiant en génie civil au Collège Montmorency Mme Anna Josaira Pacas, 23 ans, étudiante en relations humaines à l'Université Concordia

Mme Rhode Esther Joseph , 24 ans, ergothérapeute au CIUSSS-NÎM

Mme Sarah Veillard-Lumène, 24 ans, avocate en droit criminel

M. Zakaria Zaki Rouaghi, 26 ans, participant à Mon projet, ma carrière à la CEDEC de Montréal-Nord

Mme Kathleen Marie Étienne, 28 ans, étudiante en biochimie à l'Université du Québec à Montréal

M. Pasha Bahmani-Blain, 28 ans, participant du programme Départ à neuf du Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé

La création du CjMN est une mesure issue du Plan d'action collectif de Montréal-Nord: Priorité jeunesse 2017-2027.

