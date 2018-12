La ministre Joly invite le secteur dynamique du tourisme au Québec à se préparer en vue de la croissance à venir







Un nouveau rapport propose des avenues de croissance économique et de création d'emplois pour la classe moyenne dans l'industrie canadienne du tourisme

MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Le secteur du tourisme joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne, offrant plus de 1,8 million d'emplois tant dans les collectivités rurales que dans les collectivités urbaines. Les exploitants d'entreprise touristique et les innovateurs à Montréal et dans l'ensemble de la province ont apporté une contribution importante à cette réussite. Mais la croissance est loin d'être terminée. La libération du plein potentiel de cette industrie pourrait mener à la création de 180 000 emplois au Québec et dans l'ensemble du Canada, et cadrerait avec le projet du gouvernement du Canada de faire croître la classe moyenne.

C'est le message qu'a livré aujourd'hui la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Après son allocution, la ministre Joly a participé à une discussion en compagnie des représentants du Québec au Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme :

Raymond Bachand , président de l'Institut du Québec et ancien ministre des Finances de la province;

, président de l'Institut du Québec et ancien ministre des Finances de la province; L'honorable Liza Frulla , directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et ancienne ministre fédérale du Patrimoine canadien;

, directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et ancienne ministre fédérale du Patrimoine canadien; Claudine Roy , présidente-directrice générale de Gestion immobilière Gaspé et propriétaire de l'Auberge sous les arbres.

L'allocution de la ministre Joly à la Chambre de commerce donne suite à la publication cette semaine d'un rapport intitulé Exploiter le potentiel de l'économie touristique canadienne.

Le rapport donne une évaluation de la compétitivité du secteur du tourisme du Canada et cerne les défis à relever. Grâce à l'adoption d'une nouvelle approche fructueuse, le secteur du tourisme pourrait voir le nombre de visiteurs étrangers au Canada atteindre 47 millions à l'horizon 2030, soit plus du double du record de 20,8 millions de visiteurs établi en 2017. Une telle hausse ferait augmenter les revenus annuels de l'industrie de quelque 25 milliards de dollars et se traduirait par la création de 110 000 à 180 000 emplois d'un océan à l'autre.

Les conclusions figurant dans ce rapport appuieront les travaux du Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme, dont le mandat est de fournir des recommandations à la ministre Joly en vue d'étayer la nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme.

Citations

« Le secteur du tourisme, à Montréal comme dans l'ensemble du Québec, connaît des résultats qui fracassent des records. Cela dit, le rapport indique clairement que nous pouvons en faire plus. Nous devons mettre en valeur tous les attraits que le Canada est en mesure de proposer aux visiteurs du monde entier. Les efforts conjugués des administrations publiques et du secteur privé favoriseront la création de centaines de milliers d'emplois dans toutes les régions du pays, y compris au Québec. »

-- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

Les faits en bref

Le tourisme crée des emplois et des possibilités qui soutiennent les familles de la classe moyenne dans toutes les régions du Canada .

. Le tourisme est le principal employeur de jeunes et une source importante d'emplois pour les nouveaux Canadiens.

Le tourisme représente plus de 2 % du produit intérieur brut canadien.

Il s'agit du service canadien le plus exporté. En 2017, le tourisme a donné lieu à des dépenses de 97,5 milliards de dollars au Canada .

. Selon l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, le tourisme représente 376 000 emplois et 32 000 entreprises dans la province.

