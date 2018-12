Mise à jour sur un produit de consommation - Santé Canada rappelle à la population canadienne des conseils de sécurité pendant le temps des Fêtes







OTTAWA, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Le temps des Fêtes est une belle occasion de se retrouver en famille et entre amis. Les traditions des Fêtes peuvent toutefois nous exposer à des risques qui ne sont pas présents le reste de l'année. Santé Canada rappelle aux Canadiennes et aux Canadiens de suivre certains conseils pour passer de joyeuses Fêtes en toute sécurité.

Lumières et décorations lumineuses des Fêtes

Utilisez des lumières qui portent le sceau d'un organisme de certification accrédité, comme CSA (ou ACNOR), cUL ou cETL.

Les jeux de lumières et autres décorations lumineuses (p. ex. couronnes, rennes) sont conçus pour être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Veillez à ce que les lumières et les décorations d'intérieur soient utilisées uniquement à l'intérieur. Lisez les instructions sur l'emballage et ne dépassez pas la puissance (en watts) recommandée.

Vérifiez chaque ampoule, chaque jeu de lumière et chaque cordon. Remplacez les ampoules brisées ou brûlées. Jetez tout jeu de lumières ou cordon qui est effiloché, dont le câblage est à découvert ou dont les raccords sont trop lâches.

Éteignez les lumières des Fêtes, les décorations lumineuses ainsi que les arbres illuminés avant d'aller vous coucher ou de quitter la maison.

Consultez la Base de données des rappels et des avis de sécurité de Canadiens en santé avant d'acheter ou d'utiliser des lumières saisonnières, car certaines peuvent avoir fait l'objet d'un rappel.

Arbres et décorations des Fêtes

Si vous achetez un arbre naturel, vérifiez qu'il est frais et arrosez-le tous les jours.

Éloignez les arbres des zones très achalandées, des sorties d'air chaud, des radiateurs, des poêles, des foyers et des bougies allumées.

Choisissez des scintillants, des ornements, des glaçons et d'autres décorations faits de plastique ou de métal sans plomb.

Ne laissez pas les enfants mettre des décorations dans leur bouche, car certaines peuvent être facilement avalées et s'avérer nocives pour leur santé.

Gardez les décorations et les ornements d'arbre coupants, cassables et faits de métal, de même que ceux qui comportent de petites pièces amovibles ou des piles boutons, hors de la portée des jeunes enfants.

Jouets et cadeaux

Les jouets peuvent être rappelés pour des motifs de santé ou de sécurité. Consultez la Base de données des rappels et des avis de sécurité de Canadiens en santé pour en savoir plus à propos des plus récents rappels.

Achetez des jouets adaptés à l'âge de l'enfant. Les jouets destinés aux enfants plus âgés peuvent comporter de petites pièces ou d'autres caractéristiques qui peuvent les rendre dangereux pour les plus jeunes.

Lisez et respectez les étiquettes, les mises en garde, les conseils de sécurité et les autres instructions qui accompagnent le jouet.

Achetez des jouets robustes et de bonne fabrication sur lesquels apparaissent les coordonnées du fabricant ou de l'importateur.

Assurez-vous que les piles sont correctement installées par un adulte et que les enfants ne peuvent pas y avoir accès.

Assurez-vous que les piles boutons (souvent présentes dans les cartes de souhaits musicales, les petits appareils électroniques, les livres pour enfants et les bijoux clignotants) demeurent bien en place dans les articles. Privilégiez les produits ayant des compartiments à piles qui empêchent un accès facile. Les piles boutons sont assez petites pour être avalées et peuvent causer de graves blessures internes en aussi peu que deux heures.

Surveillez les enfants qui jouent et montrez-leur à utiliser leurs nouveaux jouets en toute sécurité.

Retirez et jetez immédiatement tout l'emballage des jouets, comme les sacs et les emballages de plastique, la mousse, les broches et les attaches. Un enfant pourrait s'étouffer ou s'étrangler avec certains de ces articles.

Utilisation sans risque des bougies

Éloignez les bougies (ou chandelles) allumées des objets qui peuvent s'enflammer, comme les rideaux, les décorations, les arbres de Noël et les vêtements.

Ne laissez pas de bougies allumées dans une pièce où il n'y a personne et éteignez toutes les bougies avant d'aller vous coucher ou de quitter la maison.

Gardez les bougies allumées hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

Avant d'allumer une bougie, coupez sa mèche pour qu'elle ne dépasse pas 5-7 mm (1/4 po) de hauteur. Coupez la mèche de nouveau toutes les deux ou trois heures pour prévenir la formation d'une flamme élevée.

Utilisez un chandelier bien ventilé et solide qui ne risque pas de se renverser. Évitez les chandeliers en bois et en plastique, qui peuvent prendre feu. Manipulez prudemment les chandeliers de verre, qui peuvent éclater s'ils deviennent trop chauds.

Pour en savoir plus

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 14:14 et diffusé par :