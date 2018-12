Le gouvernement du Canada participe au programme d'accès aux toilettes ALLEZ ICI







OTTAWA, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada contribue à rendre la société canadienne plus inclusive en étant un employeur qui offre un milieu de travail exemplaire et montre la voie à suivre. Supprimer un obstacle à la participation à la vie en société peut parfois être aussi simple que de rendre l'accès aux toilettes plus facile.

Le président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, Scott Brison, et la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Carla Qualtrough, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement participe au programme ALLEZ ICI, une initiative de Crohn et Colite Canada visant à faciliter l'accès aux toilettes dans les lieux publics.

À l'appui de ses efforts en matière d'accessibilité et d'inclusivité pour tous, le gouvernement prend des mesures pour que les toilettes accessibles au public situées dans ses immeubles soient faciles à repérer grâce au programme ALLEZ ICI de Crohn et Colite Canada. Pour commencer, le gouvernement a inscrit 20 de ses immeubles situés dans la région de la capitale nationale et 3 situés dans la région du Grand Toronto à l'application de localisation de toilettes ALLEZ ICI. L'application aide les gens à repérer les toilettes publiques accessibles les plus proches partout au Canada.

Au cours de l'année prochaine, le gouvernement examinera les façons d'accroître sa participation au programme ALLEZ ICI. Il inscrira d'autres lieux accessibles partout au pays, déterminera s'il convient d'établir des politiques à ce sujet, et travaillera avec les propriétaires actuels et futurs d'immeubles pour qu'un plus grand nombre de toilettes soient accessibles.

La participation au programme ALLEZ ICI est un des moyens que le gouvernement utilise pour rendre ses installations plus accessibles. Bien que le but du programme soit d'aider les personnes qui vivent avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, et qui doivent aller aux toilettes souvent et rapidement, il améliore l'accès aux toilettes accessibles à tous les membres du public.

Citations

« Notre gouvernement sait qu'il est important d'améliorer l'accès aux toilettes publiques. Les personnes qui vivent avec une maladie intestinale inflammatoire pensent bien souvent qu'elles ne peuvent avoir une vie active en raison du stress et de l'anxiété liés au fait que lorsqu'elles sortent de chez elles, elles doivent pouvoir repérer les toilettes et s'y rendre à temps. Notre participation au programme ALLEZ ICI démontre notre volonté de rendre les collectivités accessibles et d'améliorer la vie des citoyens canadiens. »

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

« Notre gouvernement appuie cette importante initiative, qui vise à améliorer l'accès aux toilettes pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. En participant au programme ALLEZ ICI, nous envoyons un message fort aux Canadiens vivant avec un handicap invisible : leur bien-être nous importe et nous prenons des mesures pour veiller à l'accessibilité et l'inclusivité pour tous. Le Canada est plus fort quand chacun d'entre nous peut participer pleinement à la société. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Il est important pour moi et pour notre gouvernement de veiller à ce que tous les membres de notre communauté aient accès aux services dont ils ont besoin. C'est pourquoi je suis ravie que les gens d'Ottawa-Centre aient un meilleur accès aux toilettes publiques grâce au programme ALLEZ ICI. Quand nos communautés mises sur l'inclusivité et l'accessibilité, nous en sortons tous gagnants. »

- L'honorable Catherine McKenna, députée d'Ottawa-Centre et Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Des personnes qui vivent avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse nous nous ont répété maintes et maintes fois que le fait de pouvoir avoir accès à des toilettes les aide grandement à composer avec leur maladie. De voir le gouvernement du Canada participer au programme ALLEZ ICI montre aux gens de partout au pays qui vivent avec une de ces maladies que leur santé et leur qualité de vie sont importantes. »

- Mina Mawani, présidente-directrice générale, Crohn et Colite Canada Canada

Faits en bref

Le Canada a l'un des taux les plus élevés dans le monde de maladie de Crohn et de colite ulcéreuse, les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin. On dénombre 270 000 Canadiens vivant avec ces maladies, et on prévoit qu'ils seront 400 000 en 2030.

a l'un des taux les plus élevés dans le monde de maladie de Crohn et de colite ulcéreuse, les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin. On dénombre 270 000 Canadiens vivant avec ces maladies, et on prévoit qu'ils seront 400 000 en 2030. La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies auto-immunes chroniques qui font en sorte que le corps attaque les tissus sains, ce qui provoque l'inflammation de toutes les parties du tube digestif.

Pour les personnes qui vivent avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, le fait qu'elles doivent souvent et rapidement se rendre aux toilettes peut avoir une incidence sur leur capacité de travailler, d'aller à l'école ou de pratiquer d'autres activités en société, ce qui peut les pousser à s'isoler.

Beaucoup d'autres personnes peuvent trouver avantageux d'avoir un accès accru aux toilettes, notamment celles qui sont incontinentes en raison de certains troubles neurologiques ou de certaines formes de cancer. Les personnes âgées, les femmes enceintes et les jeunes enfants peuvent également profiter du programme ALLEZ ICI .

. Crohn et Colite Canada Canada a conçu le programme d'accès aux toilettes ALLEZ ICI pour améliorer l'accès aux toilettes pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse.

pour améliorer l'accès aux toilettes pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse. L'application de localisation de toilettes ALLEZ ICI peut être téléchargée gratuitement, en français ou en anglais, sur des appareils iPhone, Android et BlackBerry. Elle permet de repérer les toilettes accessibles au public partout au Canada.

