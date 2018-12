Publisac : TC Transcontinental participera à la consultation publique de la Ville de Montréal







MONTRÉAL, 11 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental, propriétaire du Publisac, a pris connaissance de la recommandation déposée le 27 novembre dernier par la Commission sur les finances et l'administration de la Ville de Montréal à l'effet d'« évaluer les coûts environnementaux et financiers de la distribution à grande échelle des Publisacs ». Dans cette foulée, le 28 novembre, la Ville de Montréal a annoncé que cette recommandation fera l'objet d'une consultation publique dans le cadre de la révision de son Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PGMR), dans les trois premiers mois de 2019.



TC Transcontinental participera à cette consultation afin d'y faire valoir que, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, ce sont les entreprises qui génèrent les matières recyclables comme le Publisac qui assurent le financement des services de récupération, et non les municipalités. De plus, la Société expliquera que le Publisac est un produit géré de façon responsable sur le plan environnemental et un véhicule important pour les citoyens, l'économie et la vitalité démocratique.

« Les villes d'Halifax (2018), Calgary (2016) et Ottawa (2003) ayant déjà mené des consultations concernant la distribution des circulaires, nous comprenons la volonté de la Ville de Montréal d'étudier la question, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Nous ferons état de la grande popularité du Publisac qui aide les ménages à économiser, assure la viabilité des hebdos locaux, et favorise l'économie locale et régionale devant les nouveaux géants mondiaux de la vente en ligne. Nous entendons collaborer de façon constructive avec les instances décisionnelles de la Ville. »

Par ailleurs, rappelons que le contenu imprimé et le sac en plastique du Publisac sont tous deux recyclables dans le bac. Le taux de récupération des journaux et des encarts et circulaires en papier journal au Québec est de 86 %1. De plus, TC Transcontinental, comme distributeur du Publisac, et ses clients détaillants versent des contributions de plusieurs millions de dollars par année à Éco Entreprises Québec (ÉEQ), au même titre que l'ensemble des entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés, assumant ainsi 100 % des coûts nets des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants, incluant ceux des centres de tri.

M. Olivier a ajouté : « Il est important pour nous de respecter le libre choix des citoyens québécois de recevoir ou non le Publisac et nous mettons déjà à leur disposition des pictogrammes à cet effet ainsi que les versions numériques des circulaires sur Publisac.ca . Néanmoins, la très grande majorité d'entre eux préfèrent encore consulter le Publisac en format imprimé et je suis d'ailleurs très fier des avantages qu'il procure depuis plusieurs décennies aux familles, communautés et commerçants du Québec. Aujourd'hui, c'est quelque 4500 personnes dévouées qui assurent la production et la distribution du Publisac chaque semaine, incluant près de 1000 employés à temps plein chez TC Transcontinental. »

