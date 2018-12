Invitation aux médias - Les travailleurs de Derichebourd se mobiliseront en marge du conseil de ville de Gatineau ce soir







GATINEAU, QC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la tenue du conseil de ville de Gatineau, les travailleurs du sous-traitant Derichebourg, membres du syndicat Unifor, se rassembleront afin de questionner les élus et sensibiliser la population quant aux conditions d'octrois des contrats de la ville.

Quoi : Rassemblement des membres d'Unifor

Date et heure : mardi le 11 décembre 2018 à compter de 18h30

Endroit : Maison du citoyen, Salle Jean-Despréz, 25 rue Laurier, Gatineau (Qc) J8X 4C8

Outre les travailleurs membres de la section locale 80, John Caluori, adjoint au directeur québécois sera aussi présent.



Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

