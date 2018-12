SAI Global présente EthicsAnywhere







La solution de formation dans le domaine de l'éthique et de la conformité supprime les obstacles traditionnels liés à l'implication dans les formations en fournissant des expériences personnalisées adaptées aux dispositifs mobiles

CHICAGO, 11 décembre 2018 /PRNewswire/ -- SAI Global, leader reconnu en solutions de gestion intégrée du risque (GIR), a présenté aujourd'hui EthicsAnywhereTM, une suite de solutions et technologies innovantes offrant une approche évoluée de la façon dont les individus apprennent, axée sur les campagnes, permettant aux organisations de promouvoir un changement de comportement éthique à travers leur entreprise.

L'intégration d'une culture axée sur la sensibilisation au risque afin de prévenir les infractions ou d'atténuer les risques en cas de mesures d'application de la loi par les organismes de réglementation exige de la persévérance et de la responsabilité, mais aussi de favoriser les comportements appropriés par une approche moderne de l'apprentissage organisationnel. Si la formation était autrefois considérée comme suffisante, les attentes ont évolué, au même titre que les expériences des employés en matière de suivi de formations. Désormais, nous en savons plus sur l'employé moderne grâce à la science des données et des comportements?; l'endroit et le moment où nous travaillons sont en train de changer et cela a des conséquences sur la façon dont nous consommons les informations et atteignons nos objectifs.

Situé au croisement de la méthodologie de formation et de la technologie moderne, EthicsAnywhere représente une approche flexible centrée sur l'apprenant pour aider les organisations à modifier les comportements autour des principaux domaines de risques. En offrant des expériences personnalisées adaptées aux dispositifs mobiles qui permettent aux employés de consommer facilement du contenu à tout moment, où qu'ils se trouvent, EthicsAnywhere élimine les obstacles traditionnels liés à la consommation et à l'implication. La solution apporte également de nouvelles possibilités de mesures, d'analyse et de communication des données qui vous permettent d'évoluer au-delà des programmes de formation traditionnels pour démontrer votre efficacité. Entre autres fonctionnalités, la solution permet de :

Mener des expériences d'apprentissage qui sont conçues pour répondre aux exigences «?d'interactivité?» en termes de participation des employés, et qui sont développées pour être des expériences de formation Web modernes stimulantes qui peuvent également être suivies sur des dispositifs mobiles.

Créer des expériences d'apprentissage spécifiques, personnalisées et adaptatives pour les employés en fonction de leur emplacement géographique avec des capacités de profilage, qu'ils gèrent des personnes ou d'autres responsabilités liées aux rôles.

Fournir des analyses de données et des rapports puissants et flexibles avec des fonctionnalités qui permettent aux responsables de la conformité et aux équipes RH de mesurer la participation et les performances au niveau individuel et organisationnel.

«?Avec une responsabilité et une attention renforcées sur les formations en matière de harcèlement sexuel, de confidentialité des données et de cybersécurité, pour n'en citer que quelques-unes, les organisations cherchent à chambouler les techniques de formation traditionnelles, dont la plupart sont surannées, obsolètes et, en grande partie, ne traitent pas de la façon dont les personnes apprennent?», a déclaré Rebecca Turco, directrice adjointe de la formation chez SAI Global. «?En mettant en oeuvre une solution moderne, innovante et créative pour l'apprentissage et la formation dans le domaine de l'éthique et de la conformité, les organisations peuvent en démontrer la valeur aux apprenants, aux parties concernées et aux organismes de régulation, mais surtout, elles peuvent en définitive donner aux employés les moyens d'agir et cultiver une culture de respect et de courtoisie à l'échelle de l'organisation.?»

Plus grand fournisseur de contenu de formation en matière d'éthique et de conformité, SAI Global offre plus de 600 cours couvrant plus de 20 sujets liés aux risques, et notamment des formations sur le RGPD, des expériences de formation sur la sécurité de l'information sous forme de jeu et une suite d'offres groupées de formations et de communications sur le harcèlement sexuel, conformes à la loi AB 1825. EthicsAnywhere propose également du contenu visant à satisfaire les nouvelles exigences «?d'interactivité?» autour de la formation au harcèlement sexuel dans l'État de New York, où la date limite pour former tout le personnel est fixée au 1er octobre 2019 et le Delaware, en complément de son offre existante pour les employés en Californie, dans le Connecticut, dans le Maine et dans les Îles Vierges.

EthicsAnywhere est un élément fondateur de la solution intégrée de risque et de conformité SAI360 lancée par SAI Global en septembre 2018. Suite de solutions de «?prochaine génération?», SAI360 permet aux organisations de gérer et d'accéder à leurs obligations en matière de conformité opérationnelle et stratégique dans le cadre d'un solide programme de gestion des risques.

À propos de SAI Global

SAI Global aide les organisations à gérer de manière proactive les risques afin de gagner la confiance et d'atteindre l'excellence en affaires, la croissance et la durabilité. Nos solutions intégrées de gestion des risques sont une combinaison de capacités de premier plan, de services et d'offres de conseil qui s'appliquent à l'ensemble du cycle de vie du risque, permettant aux entreprises de se consacrer à d'autres activités. Ensemble, ces outils et connaissances permettent aux clients de développer une vision intégrée du risque. Pour voir nos outils en action, demandez une démonstration gratuite.

Nous sommes présents dans le monde entier avec des sites situés à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, le continent américain, l'Asie et le Pacifique. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.saiglobal.com.

