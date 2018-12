ENSEMBLE pour le respect de la diversité dévoile sa vidéo « Traits d'union » pour la promotion d'une identité québécoise plurielle







MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'organisation ENSEMBLE pour le respect de la diversité est fier de dévoiler ce soir sa vidéo « Traits d'union » pour promouvoir le vivre-ensemble, l'inclusion et la diversité.

Dans un Québec en constante mutation, le besoin d'éducation à la diversité a plus que jamais sa place au sein du débat sociétal. Par le lancement de sa vidéo « Traits d'union », ENSEMBLE conclut ce soir son intervention Escale à l'accueil, menée cet automne auprès d'élèves de secondaire 3 à 5. Soutenue par la Ville de Montréal et la Fondation de la famille Brian Bronfman, cette initiative vise à mettre en avant le respect de l'égalité et de la diversité dans une identité québécoise plurielle, tout en misant sur nos valeurs communes.

Marie José Fiset, Directrice générale d'ENSEMBLE, est fière de cette dernière action : « Il faut étendre le dialogue au-delà du milieu scolaire et inviter l'ensemble de la communauté montréalaise à la discussion. Les rencontres interculturelles sont cruciales et nous croyons fermement que c'est par l'éducation que nous nous dirigerons vers une société plus inclusive. »

Le lancement de la vidéo se fera ce soir à 17 h 30 dans la salle d'exposition de l'organisme Les Impatients, au 100 Rue Sherbrooke Est #4000, et réunira les acteurs de changement en matière de diversité et d'inclusion. Fidèle à sa mission, ENSEMBLE profitera de l'occasion pour mener une table ronde sur la diversité culturelle dans le contexte scolaire, alimentée par des invités-spécialistes en éducation.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Chef de file en matière d'éducation à la diversité, ENSEMBLE pour le respect de la diversité a pour mission d'engager le dialogue autour de l'inclusion et la diversité. L'organisation oeuvre auprès des 9-18 ans pour promouvoir un environnement qui respecte les différences de chacun.

Par ses ateliers interactifs, les Caravanes de la tolérance, et ses programmes de mobilisation jeunesse, les Projets Empreintes, ENSEMBLE rejoint chaque année plus de 25?000 jeunes des écoles primaires et secondaires du Québec, notamment dans plusieurs communautés autochtones, ainsi que dans certaines écoles de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité débute ses activités en 1995 lors de l'Année des Nations Unies pour la tolérance. Aujourd'hui référence au sein du milieu scolaire et communautaire, l'organisation est régulièrement consultée par les instances gouvernementales et publiques et intervient fréquemment lors de tables de concertation, colloques et symposiums. Depuis 2009, l'organisme décerne chaque année le Prix de la diversité Paul-Gérin-Lajoie à une personnalité publique pour récompenser sa contribution à la promotion des valeurs humanistes, des droits de la personne, de la lutte contre la discrimination et du rapprochement interculturel.

Prix et distinctions

Finaliste du prix Ensemble contre l'intimidation [2015],

Prix Droits et libertés de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse [2010]

Médaille de la paix du regroupement des YMCA du Québec [2010]

