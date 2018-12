Toys"R"Us Canada a annoncé aujourd'hui un accord pluriannuel exclusif avec la compagnie de jouets britannique Addo Play, une division verticale de The Entertainer UK







TORONTO, le 11 déc. 2018 /CNW/ - En plein milieu de sa saison achalandée des fêtes, Toys"R"Us Canada a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord d'approvisionnement pluriannuel stratégique exclusif avec Addo Play Limited, une division verticale de The Entertainer UK Limited. Cet accord pluriannuel devrait augmenter sensiblement la présence commerciale internationale d'Addo Play, plaçant ainsi Toys"R"Us Canada dans un rôle essentiel dans les plans et la trajectoire de croissance de l'entreprise britannique en démarrage.

« Nous sommes vraiment enthousiastes à l'égard de ce partenariat avec Addo Play, qui vise à rehausser notre assortiment exclusif de jouets pour nos clients, a expliqué Melanie Teed-Murch, présidente de Toys"R"Us Canada. La gamme de jouets de la compagnie est impressionnante, et axée sur les clients, alors pouvoir l'offrir en exclusivité au Canada est une réussite et un partenariat que nous sommes fiers de dévoiler. Les jouets d'Addo Play inspirent le plaisir, l'imagination et l'émerveillement -- des émotions qui reflètent vraiment notre mission continue chez Toys"R"Us Canada d'apporter le bonheur aux enfants et aux familles. »

Toys"R"Us Canada, appartenant désormais entièrement à des intérêts canadiens et exploitée par des intérêts canadiens, a été acquise par Fairfax Financial Holdings Limited. Elle est en quête de voies d'approvisionnement novatrices afin de rehausser sa sélection exclusive et distinguée de jouets. Les gammes d'Addo Play comme Nick Jr Ready Steady Dough, Pitter Patter Pets, B Friends et Nickelodeon Liquid Lava Putty, parmi tant d'autres, offrent un rapport qualité-prix exceptionnel et sont conçues avec soin et de façon intelligente afin de fournir une solution efficace et distinguée au chef de file canadien en matière de jouets.

« Nous sommes absolument ravis de pouvoir partager cette nouvelle et sommes impatients d'aider Toys"R"Us Canada à rehausser sa gamme complémentaire de jouets exclusifs, ont annoncé Mary Price et Dave Martin, cofondateurs d'Addo Play. La gamme de jouets uniques d'Addo Play offre aux clients un choix de produits de haute qualité à travers nos catégories axées sur la conception, dont les mélanges, le bricolage, les peluches mécaniques, la science et les poupées, pour n'en nommer que quelques-uns. Nous sommes en plein milieu de la planification de la création de plusieurs nouvelles gammes, qui seront développées exclusivement pour Toys"R"Us Canada. Nous avons hâte de bâtir un partenariat solide, durable et mutuellement bénéfique. »

« Nos clients adorent tout simplement la gamme de jouets d'Addo Play, ce qui est très vite devenue l'une de nos marques les plus prisées. Établir un partenariat stratégique avec Toys"R"Us Canada est une véritable reconnaissance de ce succès », explique Gary Grant, fondateur et président de The Entertainer.

La gamme de produits d'Addo Play sera disponible exclusivement dans les magasins Toys"R"Us Canada à travers le pays, ainsi qu'en ligne, à partir de janvier 2019. Pour plus de détails sur Toys"R"Us Canada, veuillez visiter toysrus.ca, et sur Addo Play, veuillez visiter addoplay.com.

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée

Depuis 1984, Toys"R"Us Canada s'est imposée comme chef de file parmi les détaillants se spécialisant dans les jouets et les articles pour bébé au Canada. À travers ses 82 magasins au pays et ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, la compagnie propose aux Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. S'étant engagée à redonner à la communauté, l'entreprise concentre ses efforts caritatifs dans le soutien des enfants et des familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu, en parrainant des activités de divertissement ou en encourageant des enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited.

À propos d'Addo Play Ltd

Addo Play a été conçue par David Martin et Mary Price, qui ont tous deux bâti de longues carrières dans l'industrie du jouet.

L'histoire de David dans le monde des jouets a commencé en 1995, lorsqu'il s'est joint à Mattel comme stagiaire diplômé. Après avoir gravi les échelons pendant plus de 10 ans, il s'est joint à Mega Brands/Mattel en 2008 en tant que directeur général pour le Royaume-Uni, avant de devenir le vice-président international en 2011.

Mary a elle aussi toujours travaillé dans le monde des jouets. Son parcours a commencé à Woolworths à la fin des années 90 comme assistante d'achats des jouets préscolaires, et au fil du temps, a progressé jusqu'en tête de l'équipe d'achat des jouets, amassant une vaste expérience dans toutes les catégories et gérant un budget d'achat de 300 M£ (506 M$ CA). Elle s'est ensuite jointe à Testo, puis à Mega Brands/Mattel. Mary est passionnée par les produits et est fermement convaincue que d'excellents jouets commencent par une vision des choses du point de vue du consommateur.

Les compétences et la passion de Martin et Price se complètent parfaitement, et le succès qu'Addo a connu en un rien de temps en témoigne. Ensemble, leur vision est de créer une vaste gamme de jouets authentiques et bien pensés pour la vie de tous les jours, offrant aux clients aussi bien un prix qu'une valeur remarquable.

La compagnie a été fondée en avril 2015. Après seulement 8 mois de planification, de développement et de fabrication initiale, Addo a commencé à expédier des produits en 2016.

Elle compte présentement 28 employés dans ses bureaux au Royaume-Uni et à Hong Kong.

À propos de The Entertainer

The Entertainer Toy Shop est le détaillant de jouets le plus populaire en Grande-Bretagne, qui compte présentement 160 magasins à travers le Royaume-Uni et 87 de plus ailleurs dans le monde. Entreprise familiale fondée par Gary Grant et son épouse Catherine en 1981, elle est encore indépendante aujourd'hui.

Dans les années 70, Gary Grant travaillait dans un magasin de vélos à Amersham, sa ville natale. Son talent naturel dans l'achat et la vente a proliféré lorsqu'il a remarqué une nouvelle folie pour les planches à roulettes personnalisées. Il a donc commencé à vendre des accessoires pour planches à roulettes tout en travaillant dans le magasin de vélos. Le propriétaire du magasin a remarqué que la majorité des appels des clients étaient pour Gary et l'a donc mis à la porte. Gary était maintenant libre de démarrer sa propre activité.

En 1979, il épousa Catherine et ensemble, ils achetèrent une maison à Amersham, qui faisait aussi office d'entrepôt pour leur activité de planches à roulettes. Lorsque Gary se souvient de cette période de sa vie, il se souvient du plafond qui grinçait sous le poids du stock entreposé et des portes qui ne se fermaient pas correctement.

The Entertainer a vu le jour lorsque Gary et Catherine ont acheté le Pram and Toy Bar en mai 1981. Catherine était aussi une infirmière à temps plein lorsque le premier magasin a ouvert ses portes. Le propriétaire précédent n'aimait pas vraiment les enfants et Gary et Catherine ont vu une possibilité de faire du magasin un endroit où les enfants, tout comme les adultes, pouvaient venir, s'amuser, trouver quelque chose pour se divertir et vouloir y retourner encore et encore.

Lorsque la possibilité d'une expansion s'est réalisée, Gary a embauché ses premiers employés (l'un d'eux travaille toujours pour la compagnie à ce jour, dirigeant l'équipe de développement des nouveaux magasins). Un deuxième magasin a ensuite ouvert ses portes à Beaconsfield en juin 1985. Le reste, comme on dit, fait partie de l'histoire.

The Entertainer estime qu'il offre une expérience de commerce de détail unique - comme une signature qui ne peut pas être copiée. Sa vision est que l'enfance soit remplie d'émerveillement. La mission de la compagnie est d'être le magasin de jouets le plus aimé - un enfant, une communauté à la fois. La compagnie adore créer des souvenirs et offrir un service hors pair.

The Entertainer n'est pas seulement une histoire de réussite massive dans le commerce de détail - il reverse aussi 10 % de ses bénéfices opérationnels à des organismes caritatifs et inspire aussi bien ses clients que ses employés à avoir un impact important eux aussi par le biais de programmes de donation très bien conçus.

À travers un programme de donation intégré à la paie, 50 % de ses employés font des dons caritatifs, ce qui représente plus de 14 500 £ (24 000 $ CA) distribuées à plus de 180 organismes caritatifs chaque mois. Une somme de plus de 650 000 £ (1 M$ CA) a été recueillie à grâce à ce programme depuis son lancement.

À peu près au même moment, Pennies, un programme de boîte de don en magasin, a été lancé. Cela permet aux clients d'arrondir le montant total de leur achat au sou suivant. À lui seul, ce programme a recueilli un total de plus de 2 M£ (3,3 M$ CA) pour 9 hôpitaux pour enfants lors de ses 7 ans d'existence.

