Save the Cat! ® annonce sa première compétition scénaristique, un nouveau logiciel et le recrutement d'un directeur commercial

LOS ANGELES, 11 décembre 2018 /CNW/ - Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario (titre original en anglais : Save the Cat!), « l'incontournable » en matière de développement de structure de narration pour scénaristes, auteurs, cinéastes et directeurs de studio, annonce sa première compétition scénaristique, le lancement de la version 4.0 du logiciel Save the Cat! et le recrutement de Jason Kolinsky au poste de directeur commercial à la tête du nombre croissant d'initiatives de la marque--tout cela sur les talons de sa nouvelle version #1 sur Amazon, Save the Cat! Writes a Novel.

« Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario fait partie de la culture créative. C'est le langage partagé entre l'écrivain, le lecteur et le décideur. Nous sommes donc ravis d'étendre la marque d'une série de livres à grand succès à une suite de produits et de services », déclare Jason Kolinsky.

« Le Save the Cat! Screenplay Challenge est une compétition mondiale qui fournit une rétroaction significative à TOUS les participants. Chaque script reçoit 50 points de rétroaction basés sur la liste de contrôle de 50 questions Greenlight de Blake Snyder que l'on trouve dans le troisième livre de Blake, Save the Cat! Strikes Back », explique Jason Kolinsky. « Nous sommes inspirés par les articles que nous avons lus sur la nature fragmentée des compétitions scénaristiques et nous nous sommes trouvés forcés d'agir. Il nous revient de protéger le patrimoine de Blake Snyder, par conséquent, nous devons être transparents. Notre mission essentielle chez Save the Cat! incarne la vison de Blake, et elle consiste à uniformiser les règles du jeu pour ceux qui souhaitent écrire leur histoire. Blake a simplifié ce qui était inutilement compliqué ce qui couvrirait les compétitions telles qu'elles existent aujourd'hui. Toutes les soumissions peuvent être présentées sur Film Freeway .

Par ailleurs, la nouvelle version 4.0 du logiciel Save the Cat! Story Structure est prévue pour janvier 2019. Jason Kolinsky a ajouté, « 4.0 est le logiciel le plus puissant et le plus convivial développé jusqu'ici par notre équipe. Nous avons évalué le retour d'information sur 3.0, qui a vendu plus de 25 000 unités, et ajouté de nouvelle capacités de structure de narration pour les scénaristes de télévision et les romanciers. »

Jason Kolinsky, premier directeur commercial chez Save the Cat!, est un chef de file expérimenté du marketing qui a remporté un prix Cannes Lions et occupé des rôles de cadre supérieur dans les agences de communication mondiales prestigieuses McCann Worldgroup et BBDO/Proximity.

À propos de Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario

Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario (Save the Cat!®) est la méthodologie de narration à grand succès introduite par le scénariste Blake Snyder en 2005 avec son premier livre, Save the Cat! The Last Screenwriting Book You'll Ever Need. Les idées, les méthodes et le logiciel acclamés de Snyder ont fourni à des milliers d'écrivains les ressources dont ils ont besoin pour développer leurs scénarios et leurs romans.

