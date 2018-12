HONOR dévoile, en première mondiale, trois technologies inédites







À la tête d'une nouvelle ère en matière de photographie sur téléphone intelligent, d'affichage plein écran et d'expérience utilisateur révolutionnaire

HONG KONG, 11 décembre 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, HONOR (la Société), la marque de téléphones intelligents leader sur le marché, a annoncé, en première mondiale, trois technologies révolutionnaires pour le HONOR View20. Après le succès du GPU Turbo, HONOR a bousculé les normes de l'industrie grâce à ses technologies inédites : la caméra arrière de 48 mégapixels (MP), l'affichage plein écran HONOR All-View Display et le Link Turbo.

La première caméra arrière de 48 MP de l'industrie avec capteur IMX586 de Sony annonce une nouvelle ère de la photographie sur téléphone intelligent et sera bientôt disponible sur le HONOR View20. Cette caméra est la première à rendre possible la photographie haute définition de 48 MP effectifs sur un téléphone intelligent, fournissant des images de haute qualité avec plus de détails, même lors d'un zoom avant. Cette technologie, associée à la puissance de calcul de l'intelligence artificielle et à la puissance de traitement graphique rendues possibles par le jeu de puces Kirin 980 à double PSI et double NPU, effectue automatiquement un traitement de plusieurs images à la fois, permettant ainsi aux utilisateurs de rassembler l'essence de plusieurs images prises par la caméra de 48 MP en une seule image afin de créer une image haute définition de 48 MP avec l'aide de l'intelligence artificielle. HONOR offre aux utilisateurs une qualité photo et une clarté inégalées, rivalisant avec les caméras à visée reflex et à objectif unique haut de gamme.

HONOR a aussi élevé la barre en ce qui concerne l'expérience d'affichage avec l'introduction de l'écran HONOR All-View Display, présenté avec l'appareil de nouvelle génération HONOR View20. Cette première mondiale, une caméra frontale intégrée à même l'écran, est rendue possible grâce à une pile technologique extrêmement complexe de 18 couches qui intègre soigneusement la caméra frontale dans la zone d'affichage de l'écran, étend la zone d'affichage pratiquement à l'ensemble de l'appareil. La solution d'affichage innovante HONOR All-View Display démontre le dévouement inébranlable d'HONOR envers l'évolution de l'affichage plein écran, à commencer par l'écran 18:9 sans cadre de l'ère 1.0, en passant par l'écran avec encoche de l'ère 2.0, jusqu'à l'écran de l'ère révolutionnaire 3.0.

Sachant que les utilisateurs veulent toujours rester en ligne, HONOR a redéfini l'expérience du téléphone intelligent avec le lancement de Link Turbo. Tirant parti de l'intelligence artificielle et de la technologie des mégadonnées, Link Turbo analyse automatiquement les modèles d'utilisation des utilisateurs et les conditions du réseau pour basculer de façon transparente entre les réseaux Wi-Fi et 4G, et ainsi accélérer le téléchargement en exploitant simultanément les deux réseaux.

L'annonce de ces technologies avant-gardistes illustre l'excellence en innovation dont HONOR a fait preuve cette année. La Société a réussi à mettre sur le marché des téléphones populaires, très appréciés et à la fine pointe de la technologie, qui allient la technologie la plus avancée à une esthétique attrayante. « En tant que créateur de tendances, HONOR continue de repousser les limites de l'innovation et du savoir-faire, nous nous efforçons toujours d'offrir des percées technologiques au monde entier et des expériences exceptionnelles à nos utilisateurs », a déclaré Jimmy Xiong, directeur général des produits HONOR.

Les produits HONOR sont fabriqués avec le plus haut niveau de savoir-faire, offrant aux consommateurs des téléphones novateurs et splendides dans un large éventail de couleurs. Le nouveau HONOR 10 Lite a introduit les dégradés de couleurs sur les téléphones intelligents, offrant des effets visuels éblouissants grâce à huit couches scintillantes. HONOR a également annoncé que l'élégant et minimaliste HONOR 8X sera disponible dans une nouvelle couleur - Phantom Blue.

La poursuite de l'excellence d'HONOR en matière de conception et de couleurs pour téléphones intelligents a mené la Société à collaborer avec l'artiste malaisienne Red Hong Yi afin de créer une oeuvre d'art exclusive, Aurora, réalisée avec 2 000 dos en verre récupérés sur des téléphones HONOR. Les couleurs exquises de ces dos en verre, qui rappellent à l'artiste le phénomène des aurores boréales, l'ont inspirée pour créer cette installation.

La fabrication de ces dos en verre nécessite une grande précision. Les 15 nanomembranes qui recouvrent les dos en verre peuvent réfléchir et réfracter la lumière lorsqu'elle les traverse et une seule particule de poussière suffit à rendre inutilisable l'ensemble des membranes. Chaque fois que cinq membranes sont fabriquées, une d'entre elles doit être jetée. Inspirée par le caractère unique de ces dos en verre recyclés, Red a créé l'oeuvre Aurora et a transformé en art moderne ce qui serait autrement considéré comme étant des déchets industriels.

Soutenue par l'innovation continue d'HONOR et son souci d'offrir la meilleure expérience utilisateur, la marque a connu une croissance rapide au cours de la dernière année et a développé une forte présence mondiale. HONOR a également annoncé son entrée officielle sur le marché de Hong Kong, avec le lancement d'un premier modèle : le HONOR 10. En 2019, HONOR compte apporter aux jeunes du monde entier des améliorations technologiques et conceptuelles encore plus passionnantes. Restez à l'affût!

# # #

À propos d'HONOR

HONOR est l'une des principales marques électroniques de téléphones intelligents. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent une expérience utilisateur hors pair, poussent à l'action, stimulent la créativité et donnent aux jeunes les moyens de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR s'est démarquée en mettant à l'avant-plan sa propre bravoure, choisissant de faire les choses différemment et de franchir les étapes nécessaires à l'introduction des plus récentes technologies et innovations pour le bien de ses clients.

Pour en savoir plus sur HONOR, consultez notre site Web à l'adresse www.hihonor.com ou suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/honorofficial/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/796057/Photo1_of_Hong_Kong_captured_on_the_world_first_48_Mega_Pixel_Rear_Camera_of_the_HONOR_View20.jpg Photo : https://mma.prnewswire.com/media/796058/Photo2_of_Hong_Kong_captured_on_the_world_first_48_Mega_Pixel_Rear_Camera_of_the_HONOR_View20.jpg Photo : https://mma.prnewswire.com/media/796059/Photo3_of_Hong_Kong_captured_on_the_world_first_48_Mega_Pixel_Rear_Camera_of_the_HONOR_View20.jpg

SOURCE Honor

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 12:19 et diffusé par :