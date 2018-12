Alerte aux consommateurs - Quand les jouets intelligents ne sont plus un jeu







OTTAWA, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Vos enfants s'amusent avec une nouvelle poupée qu'ils ont reçue pendant les Fêtes. Le manuel d'instruction vous indique de connecter le jouet à votre réseau Internet à l'aide d'une application, ce que vous vous empressez de faire. Vos enfants jouent avec la poupée et lui parlent, mentionnant au passage un voyage de famille prévu prochainement. Soudainement, votre téléphone intelligent affiche des publicités pour des forfaits et des offres de voyages. Que s'est-il passé?

En connectant un jouet à l'Internet, vous offrez peut-être à vos enfants une expérience interactive amusante, mais il se peut que vous partagiez involontairement certains renseignements personnels. Il est possible que le jouet écoute les conversations de vos enfants et en retire des données qui seront ensuite utilisées pour afficher des publicités personnalisées sur vos appareils électroniques.

Qu'ils prennent la forme d'une poupée, d'une peluche ou d'un robot, les jouets connectés sont capables de bien des choses, puisqu'ils disposent souvent de microphones, de haut-parleurs, de caméras et de systèmes de localisation intégrés. Un jouet connecté pourrait mettre en péril vos renseignements personnels et peut-être même la sécurité de vos enfants et de votre famille s'il recueille et utilise des renseignements personnels comme des noms, des dates de naissance, des adresses, des enregistrements de conversations, des données sur les emplacements, etc.

Les emballages et le matériel publicitaire n'indiquent pas toujours clairement la nature des données recueillies et la façon dont ces données sont utilisées et conservées. Les données peuvent être utilisées par le fabricant, ou encore par des entreprises tierces, à des fins publicitaires. Cette situation pourrait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse et soulever des préoccupations pour le Bureau de la concurrence.

Avant de vous précipiter dans les magasins pour acheter un jouet intelligent, informez-vous des risques potentiels pour vos enfants et votre famille. Le Bureau de la concurrence et ses partenaires des forces de l'ordre veulent vous sensibiliser aux risques suivants :

Marketing caché : certains jouets doivent être connectés au téléphone ou à la tablette d'un adulte au moyen d'une application. Lorsque ces jouets écoutent vos enfants et interagissent avec eux, ils peuvent reconnaître des mots clés qui seront utilisés pour afficher des publicités ciblées sur votre appareil.

Placement publicitaire non divulgué : les jouets connectés sont parfois programmés pour dire certaines phrases, y compris pour promouvoir un produit, une entreprise ou un service.

Modalités trompeuses : certains jouets et leurs applications exigent que les parents acceptent des modalités qui peuvent être difficiles à comprendre, ambiguës ou trompeuses. Il se peut aussi que les modalités ne dévoilent pas toute l'information que vous devriez savoir.

Modalités et politiques de protection des renseignements personnels intrusives : les modalités d'utilisation et les politiques de protection des renseignements personnels peuvent être modifiées en tout temps et peuvent comprendre des clauses permettant au fabricant de transmettre vos renseignements à des tiers sans avis préalable.

Sécurité inadéquate : lorsque des jouets sont connectés à l'Internet, il se peut que des pirates informatiques et autres criminels puissent s'emparer des renseignements personnels de vos enfants et de votre famille s'ils ne sont pas adéquatement protégés.

Voici quelques conseils à suivre si vous désirez acheter ou utiliser un jouet connecté :



Renseignez-vous au préalable sur les risques ou les problèmes connus du jouet.

Lisez attentivement toutes les modalités d'utilisation du jouet.

Informez-vous sur le fabricant et n'achetez que de marques connues et bien réputées.

Apprenez la méthode de fonctionnement du jouet.

Sachez quels renseignements seront recueillis et la façon dont ils seront utilisés, conservés et partagés.

N'utilisez que des réseaux Internet sécurisés et dignes de confiance.

Modifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe assignés par défaut par le fabricant. Utilisez un mot de passe fort.

Assurez-vous de faire les mises à jour de sécurité du jouet.

Surveillez les activités de vos enfants lorsqu'ils s'amusent avec le jouet. Entre les séances de jeu, éteignez le jouet et déconnectez-le pour un surcroît de sécurité.

Apprenez à supprimer les renseignements personnels de vos enfants si le jouet est perdu ou jeté.

Signalez tout cas de marketing caché ou de modalités trompeuses au Bureau de la concurrence (1-800-348-5358). Pour toute préoccupation en matière de cybersécurité, communiquez avec le Centre antifraude du Canada (1-888-495-8501) ou la Gendarmerie royale du Canada.

Qu'est-ce que l'« Internet des objets », au juste?

Protégez vos données privées à l'utilisation de l'Internet des objets

Alertes aux consommateurs et entreprises

Pratiques exemplaires en matière de modalités contractuelles pour les entreprises

