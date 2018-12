Aéroport Montréal-Trudeau : conseils aux voyageurs pour la période des Fêtes

L'aéroport Montréal-Trudeau devrait accueillir en moyenne quelque 55 000 voyageurs par jour au cours de la période des Fêtes, qui sera assurément la plus occupée de son histoire. La croissance du trafic passager est telle qu'Aéroports de Montréal...

L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) et l'aéroport international Stanfield d'Halifax (YHZ) invitent les médias à une séance d'information pendant laquelle ils offriront des conseils pour voyager pendant la période des...

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique et de la Nation Syilx/Okanagan ont lancé une consultation publique sur la réserve de parc national proposée dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen, cherchant à obtenir des...

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une conférence de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, intitulée « Tourisme - Faire tomber les...

Xiamen Airlines a été élue "Meilleure compagnie aérienne" pour la 6e année consécutive depuis 2012 grâce à son extraordinaire service aérien et lance officiellement son nouveau vol direct entre Paris et Fuzhou le 11 Décembre 2018. L'ouverture de ce...