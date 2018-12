Atrantil en vente directe aux consommateurs du Canada







Atrantil, un produit de santé naturel pour le traitement du SII -- des problèmes digestifs -- est maintenant disponible au Canada

DALLAS, 11 décembre 2018 /CNW/ - KBS Research, a annoncé aujourd'hui qu'Atrantil est maintenant en vente au Canada. Plus tôt cette année, Atrantil, vu sa prétention qu'il « aide à soulager les symptômes du syndrome du côlon irritable accompagné de constipation (SII-C) comme les ballonnements et la constipation », a reçu le numéro de produit naturel (NPN) 80083205.

Le créateur et chef de la direction médicale, le Dr Brown, M.D., s'en réjouit : « Nous sommes très heureux de pouvoir enfin offrir Atrantil aux consommateurs du Canada. Au cours des trois dernières années, nous avons eu une forte demande de la part des Canadiens atteints du syndrome du côlon irritable (SII) et qui souhaitent bénéficier d'Atrantil. C'est très bien que nous puissions l'offrir maintenant dans tout le Canada, c'est-à-dire le mettre à la disposition d'un si grand nombre de personnes qui cherchent un soulagement à leurs problèmes de ballonnement liés au SII. » Vu l'approbation de Santé Canada, Atrantil est réputé sûr et efficace lorsqu'il est utilisé conformément aux recommandations figurant sur l'étiquette du produit.

Depuis son lancement en 2015, Atrantil a vu sa distribution monter en flèche et sera désormais disponible dans l'ensemble du Canada. Le mode d'action breveté unique d'Atrantil a exercé un effet catalyseur sur la demande du produit et sa croissance exponentielle dans le monde entier.

À propos d'Atrantil

En 2012, KBS Research a lancé Atrantil, formulé à partir de polyphénols naturels et puissants, mis au point pour traiter des problèmes digestifs tels que les ballonnements, le syndrome du côlon irritable, et promouvoir la santé digestive globale. Atrantil est cliniquement éprouvé pour traiter le syndrome du côlon irritable, les ballonnements, l'inconfort abdominal et les changements dans les habitudes intestinales comme la diarrhée et/ou la constipation. Atrantil, produit selon une formule brevetée composée d'extraits botaniques, d'ingrédients sans gluten ni OGM, sous forme de capsules, est disponible sans ordonnance. Atrantil est un produit naturel distribué dans le monde entier et assorti actuellement de brevets dans quinze pays. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.Atrantil.com/canada.

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/796803/Atrantil_is_now_available_to_all_of_Canada.jpg

SOURCE Atrantil

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 11:14 et diffusé par :