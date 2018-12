Résumé : Réunion trilatérale entre le Canada, la Chine et l'Union européenne à la COP24







KATOWICE, Pologne, le 11 déc. 2018 /CNW/ - En marge de la 24e réunion de la Conférence des Parties (COP24) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la ministre d'Environnement et Changement climatique Canada, Catherine McKenna, a rencontré le commissaire européen chargé de l'action pour le climat et de l'énergie, Miguel Arias Cañete, et le représentant spécial de la Chine sur le changement climatique, Xie Zhenhua. Le Canada, la Chine et l'Union européenne ont travaillé en étroite collaboration au cours des trois dernières années pour faire progresser l'action climatique à l'échelle internationale. Le Canada, la Chine et l'Union européenne ont cofondé les réunions ministérielles sur l'action climatique. Ils se sont d'abord rencontrés à Montréal, en 2017 et à Bruxelles, en 2018, afin de donner une impulsion politique aux négociations internationales sur le climat.

Les trois chefs de file en matière de lutte contre les changements climatiques ont reconnu l'importance de l'adoption de mesures rigoureuses pour l'action climatique et du multilatéralisme des pays qui travaillent de concert pour lutter contre les enjeux mondiaux, comme les changements climatiques. Non seulement l'action climatique sera bénéfique pour notre planète, mais elle permettra également de préserver notre santé collective et d'offrir des possibilités économiques mondiales dans la croissance propre se chiffrant à des milliers de milliards de dollars.

Le Canada, la Chine et l'Union européenne demeurent résolus à travailler ensemble pour l'adoption de règles claires et la mise en oeuvre de l'Accord de Paris. Ces règles favoriseront la transparence et obligeront les pays à rendre des comptes sur la manière dont ils réduiront la pollution afin de lutter contre les changements climatiques.

L'équipe canadienne à la COP24 joue un rôle crucial dans les négociations afin de réunir les pays et de trouver des solutions qui aideront le monde à effectuer la transition vers une économie propre et un environnement sain.

