Plus de 5,7 M$ accordés à Kefiplant pour maximiser sa capacité de production







DRUMMONDVILLE, QC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et du Canada accordent une aide financière totale de 5,75 millions de dollars à Kefiplant pour l'agrandissement de son usine, l'achat d'un terrain et l'acquisition de nouveaux équipements. Ce projet de 10,625 millions de dollars permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production et mènera à la création de 26 emplois.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

Le gouvernement du Québec injecte ainsi 5 millions de dollars répartis comme suit : le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) consent un prêt de 2,5 millions de dollars par l'entremise du programme ESSOR et Investissement Québec accorde un prêt de 2,5 millions de dollars à même ses fonds propres. À cela s'ajoute une contribution non remboursable de 750 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), en vertu de son Programme de développement économique du Québec.

Grâce à cette aide financière, Kefiplant pourra répondre à la demande croissante pour ses produits et saisir de nouvelles occasions d'affaires à l'international. L'entreprise a pu agrandir son usine et acquérir de nouveaux équipements qui lui permettront de miser sur la technologie unique et brevetée qu'elle a développée pour la fermentation de plantes biologiques.

Fondée en 2004 à Drummondville, Kefiplant est une entreprise manufacturière de plantes fermentées, certifiées biologiques et destinées aux entreprises. Ses activités sont axées sur la fabrication et la commercialisation d'extraits de plantes aqueux, certifiés biologiques et issus de la fermentation symbiotique, lesquels sont destinés essentiellement au marché du kombucha (thé fermenté). S'inspirant de méthodes ancestrales, les experts de Kefiplant ont créé et breveté un procédé de fermentation de plantes qui favorise la synergie des nutriments biodisponibles sans avoir recours à l'utilisation d'une température élevée ou à des solvants chimiques. Kefiplant a remporté le prix Réussite du Concours québécois en entrepreneuriat en 2015.

Citations :

« La région du Centre-du-Québec se distingue par son dynamisme et par la diversité de ses entreprises. En matière d'emploi, elle est maintenant considérée comme la première région manufacturière du Québec. Kefiplant est une PME innovante et audacieuse du secteur bioalimentaire qui connaît une croissance importante en raison de la grande popularité du kombucha. Ces nouvelles installations vont lui permettre de répondre à l'augmentation de la demande. Le projet annoncé aujourd'hui est extrêmement porteur pour l'entreprise et s'avère assurément une excellente nouvelle pour les travailleurs de la région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Afin d'accroître la qualité de nos programmes d'appui à l'innovation et d'améliorer leur incidence, il est primordial pour le gouvernement du Canada de soutenir la recherche scientifique et l'entrepreneuriat. À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, je suis fier que DEC contribue à la croissance d'une entreprise comme Kefiplant, qui a su développer une technologie unique dans son domaine. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'Initiative manufacturière d'Investissement Québec, qui vise à soutenir l'essor du secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois, en offrant l'aide nécessaire aux entreprises qui optent pour l'adoption de technologies novatrices dans leurs démarches de croissance et d'innovation. Nous espérons qu'en donnant notre appui à des fabricants comme Kéfiplant, afin de contribuer à augmenter leur capacité de production et à maintenir leur expansion, nous pourrons en inspirer d'autres à faire de même. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Kefiplant a introduit les premiers extraits de plantes fermentés et certifiés biologiques sur les marchés canadien et américain par l'entremise de fabricants et de distributeurs de l'industrie alimentaire. Sa clientèle est principalement composée de fabricants de kombucha et de suppléments alimentaires ainsi que de naturopathes situés au Canada , aux États-Unis et en Australie. Des pourparlers sont en cours avec des clients potentiels en Europe et en Asie.

a introduit les premiers extraits de plantes fermentés et certifiés biologiques sur les marchés canadien et américain par l'entremise de fabricants et de distributeurs de l'industrie alimentaire. Sa clientèle est principalement composée de fabricants de kombucha et de suppléments alimentaires ainsi que de naturopathes situés au , aux États-Unis et en Australie. Des pourparlers sont en cours avec des clients potentiels en et en Asie. Le programme ESSOR vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable. Afin de soutenir le secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois, le gouvernement du Québec a mis en place, en partenariat avec Investissement Québec, l' Initiative manufacturière , un mouvement mobilisateur porté par plusieurs partenaires, afin d'inciter les entreprises manufacturières à prendre le virage industriel 4.0.

, un mouvement mobilisateur porté par plusieurs partenaires, afin d'inciter les entreprises manufacturières à prendre le virage industriel 4.0. DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. L'année 2018 marque le 50e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Liens connexes :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss .

. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

MEI sur les réseaux sociaux :

DEC sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 10:30 et diffusé par :