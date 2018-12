Pompier volontaire pour la ville de Témiscouata-sur-le-Lac décédé lors d'une intervention à l'usine Cascades : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête







RIMOUSKI, QC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail qui a coûté la vie à M. Carmel Moreault, pompier volontaire pour la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, lors d'une intervention à l'usine Cascades située à Témiscouata-sur-le-Lac le 1er mai 2018.

Chronologie de l'accident

Le soir de l'accident, vers 19 h 30, un feu s'était déclaré dans la section sécherie de la machine à papier. Un appel a été fait au Service des incendies de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, et des pompiers ont été appelés à combattre l'incendie. Vers 20 h 45, trois pompiers, dont M. Moreault, ont effectué une reconnaissance finale des lieux pour s'assurer qu'il n'y avait plus de foyer d'incendie. Une section d'un conduit de ventilation servant au procédé de séchage du papier, alors surchargé d'eau, est tombée sur M. Moreault, à l'instant où il passait sous celle-ci. Ses collègues l'ont dégagé pour lui venir en aide, puis il a été transporté à l'Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, où son décès a été constaté.

Les causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

La conception du système de ventilation du procédé de séchage a entraîné l'accumulation d'eau à l'intérieur de ce système lors de l'utilisation de l'équipement d'extinction pour un incendie;

La quantité d'eau accumulée dans la section du conduit de ventilation du procédé de séchage a provoqué la rupture de ses supports de fixation (attaches) et son effondrement, au moment où le travailleur se trouvait sous cette section du conduit.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation du séchoir de la machine à papier. Pour être autorisé à l'utiliser à nouveau, l'employeur, Cascades Emballage carton-caisse Cabano, a dû éliminer le danger de chute du conduit de ventilation de procédé de séchage, en plus d'éliminer le risque que de l'eau s'accumule à l'intérieur.

L'employeur ayant installé des systèmes de retenue pour stabiliser la charge du conduit de ventilation en cause ainsi qu'un drain pour évacuer l'eau, l'utilisation du séchoir a pu reprendre.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'association sectorielle patronale Prévibois afin que ses membres soient notamment informés de l'importance de limiter l'accumulation de poussière dans la sécherie ainsi que de la possibilité, lors de l'extinction d'un incendie, que de l'eau s'accumule dans des conduits de ventilation du procédé de séchage.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004202.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST :

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/PublishingImages/ville-temiscouata-sur-le-lac-2018.jpg

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Maxime Boucher, responsable des communications

CNESST - Direction régionale du Bas-Saint-Laurent

Téléphone : 418 368-7800 ou 1 800 668-6789, poste 7852

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 10:30 et diffusé par :