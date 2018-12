SHE Beverage Company, Incorporated annonce des acquisitions, des repositionnements de marque et une offre publique







PALMDALE, Californie, 11 décembre 2018 /CNW/ - Sur le point de faire son entrée en bourse, SHE Beverage Company réalise des avancées incroyables. Des experts financiers prévoient une croissance de capital car toutes les conditions sont remplies pour une possible entrée directe au NASDAQ. SHE Beverage Company possède quatre sites dont son siège social, deux entrepôts et une brasserie et usine de fabrication. De plus, la marque SHE construit actuellement sur un terrain de 400 000 mètres carrés et se trouve en cours d'acquisition d'espace de fabrication supplémentaire.

Lupe Rose, chef de la direction et promotrice de marque, a donné le ton de la réussite future de SHE Beverage Company en travaillant avec des célébrités, des athlètes, des stades de base-ball, des arénas et la NASCAR. « SHE Beverage Company pose les bases pour son endurance et sa capacité à être un concurrent coriace des autres marques, » explique Rose. Rose comprend la visibilité et la croissance qui propulseront la marque SHE pour en faire la prochaine marque reconnue au niveau national.

SHE Beverage Company possède un catalogue d'autres boissons qui devraient sortir au cours des 12 prochains mois et a acquis plusieurs sociétés : Legends Entertainment and Technology acquise auprès des stars de la NBA Tony Farmer et Lamond Murray, renommée « Viridian Entertainment, Film & Technology ». Voici une courte liste d'autres acquisitions :

Elite Green Solutions Cannabis Company, renommée « The Pink Leaf »

Mink Bath Bombs; un fabricant de produits de bain à base de cannabis et CBD

À propos de SHE Beverage Company : SHE Beverage Company Women Owned, marque célèbre au niveau national connue pour sa querelle de marque déposée avec #Budweiser à cause de son slogan original « The Queen of Beer » (la reine de la bière). En tous les cas, SHE n'as pas cédé et n'a subi aucune influence de Bud. « The Queen of Beverages » (la reine des boissons), SHE Beverage Company a développé sa marque jusqu'à des niveaux incroyables ces quatre dernières années. Elle a par exemple ouvert une brasserie de plus de 900 mètres carrés à Lancaster, en Californie, commencé la commercialisation d'eau en bouteille et lancé ses marques Sip de SHE comme Sip Electrolyte, Sip Alkaline, Sip Young et Sip Mom's Water. L'entreprise vend présentement ses produits à Walmart, Bevmo, Total Wine & More, aux magasins d'alimentation Vons et Albertson, aux stations-services Arco et Chevron, aux hôtels Best Western et Holiday Inn et une flopée d'autres chaînes de dépanneurs, d'hôtels, de casinos ainsi qu'à AMAZON. SHE Beverage Company est une marque à suivre de près.

