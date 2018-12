De l'écriture à la scène : des jeunes de Montréal-Nord prendront la parole dans le spectacle « Cathartsis »







MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Une soixantaine de jeunes de Montréal-Nord ont pris la plume et une vingtaine d'entre eux monteront sur scène pour livrer leurs textes le 14 décembre prochain, de 17 h à 19 h, à la salle Oliver-Jones de la Maison culturelle et communautaire. Intitulé « Cathartsis », le spectacle propose de découvrir ces jeunes talents qui s'exprimeront à travers le chant, le rap, la poésie, le slam et la lecture de textes engagés.

« Les jeunes qui se sont investis dans un travail d'écriture et qui se préparent à monter sur scène peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli et nous les encourageons à poursuivre leurs rêves, quels qu'ils soient », a souligné madame Chantal Rossi, conseillère de la Ville, district d'Ovide-Clermont. « La collaboration étroite des organismes du milieu et des écoles dans ce projet démontre une fois de plus qu'ensemble, nous pouvons encore mieux soutenir la jeunesse de Montréal-Nord et favoriser l'émergence de nouveaux talents ».

Trois auteurs ont accompagné les adolescents et les jeunes adultes dans des ateliers d'écriture et de prestation devant public : Nelly Daou, Juliana Léveillé-Trudel et Ahmad Hamdan. Trois jeunes artistes de la relève nord-montréalaise se joindront au spectacle : le pianiste Stépha Germain accompagnera les jeunes écrivains; l'artiste en arts visuels Hash Chery fera de la peinture en direct; et le slameur Christopher Pierre livrera le numéro d'ouverture.

Avec l'appui de la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord, une dizaine de partenaires de Montréal-Nord - organismes jeunesse et écoles secondaires et de formation aux adultes - ont collaboré à l'organisation de cet événement rassembleur, notamment :

Café jeunesse multiculturel

Centre Louis-Fréchette

Coop multisports plus

Coup de pouce jeunesse

École secondaire Calixa-Lavallée

École secondaire Henri-Bourassa

Horizon jeunesse

Un itinéraire pour tous

Initié par la Division des bibliothèques de Montréal-Nord en collaboration avec l'équipe de la médiation culturelle de l'arrondissement, ce projet est réalisé grâce à un financement du Programme de valorisation du français de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

