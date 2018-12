Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin : La période de mise en candidature est lancée!







QUÉBEC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Afin de souligner l'importance de l'implication des bénévoles, la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, invite la population, dans le cadre du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard?Morin, à présenter des candidatures de personnes et d'organismes engagés dans leur milieu.

La période de mise en candidature débute aujourd'hui et prendra fin le 24 janvier 2019. Pour accéder au guide et aux formulaires de mise en candidature et pour connaître les modalités de remise du prix, rendez-vous au www.education.gouv.qc.ca/dollard-morin.

Cette distinction officielle, décernée par le gouvernement du Québec, en est cette année à sa 27e édition. La cérémonie officielle de remise des prix se tiendra à l'Assemblée nationale du Québec au printemps 2019.

« Au Québec, près de 600 000 bénévoles s'impliquent chaque année dans diverses activités de sport ou de loisir. C'est un fait indéniable, l'action bénévole joue un rôle-clé dans le développement du loisir et du sport tout en contribuant largement à la démocratisation de ces activités. J'invite toute la population à soumettre la candidature de personnes de leur entourage qui contribuent à l'organisation d'activités de loisir ou de sport ou au fonctionnement d'organismes oeuvrant dans ces domaines ainsi que la candidature d'organismes qui se démarquent par le soutien qu'ils offrent à leurs bénévoles ou à ceux de leur milieu. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

Le prix Dollard-Morin, créé en 1992, rend hommage à des personnes et à des organisations qui se sont distinguées au sein de leur communauté par la qualité de leur engagement dans les domaines du loisir et du sport. L'édition 2019 honorera des lauréates et des lauréats dans les quatre volets suivants :

le volet régional , qui rend hommage à une personne bénévole dans chaque région administrative du Québec;

, qui rend hommage à une personne bénévole dans chaque région administrative du Québec; le volet national , qui souligne l'engagement d'un bénévole dans le domaine du loisir et d'un autre dans le domaine du sport (engagement ayant une portée provinciale, nationale ou internationale);

, qui souligne l'engagement d'un bénévole dans le domaine du loisir et d'un autre dans le domaine du sport (engagement ayant une portée provinciale, nationale ou internationale); le volet Relève , qui souligne l'engagement bénévole de deux jeunes de 14 à 35 ans, soit un dans le domaine du sport et un autre dans le domaine du loisir;

, qui souligne l'engagement bénévole de deux jeunes de 14 à 35 ans, soit un dans le domaine du sport et un autre dans le domaine du loisir; le volet Soutien au bénévolat, qui rend hommage à un organisme ayant adopté de bonnes pratiques pour soutenir ses bénévoles, ou ceux de son milieu, dans le domaine du loisir ou du sport.

