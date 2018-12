Les Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne son lauréat Grandes entreprises en Outaouais







GATINEAU, QC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis ce matin son Grand Prix santé et sécurité du travail, catégorie Grandes entreprises, dans la région de l'Outaouais. Lors de la cérémonie, qui a eu lieu à l'usine de Richelieu de Gatineau, l'entreprise Produits Kruger a été récompensée pour sa réalisation dans la catégorie Innovation.

Grandes entreprises

PRODUITS KRUGER, usine de Richelieu | Table coulissante pour scie à ruban verticale

Malgré la présence de protecteurs réglementaires, la scie à ruban verticale utilisée dans l'atelier mécanique de l'usine présentait un danger pour la sécurité des travailleurs. Ceux-ci étaient susceptibles de se blesser aux doigts en poussant les pièces vers la lame. Ce risque est désormais quasiment éliminé après l'installation de la table coulissante qui, munie de serre-pièces et d'un guide comprenant une protection pour les mains, assure que les doigts du travailleur demeurent éloignés de la zone de coupe en tout temps.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2zuSLZz

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/q_a438i5xhE

En route vers la finale nationale

Le lauréat se retrouve en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2019.

Organisé chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec, ce concours met en lumière des employeurs et des travailleurs qui agissent concrètement pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Alain Trudel, responsable des communications

CNESST - Direction régionale de l'Outaouais

Téléphone : 819 778-8600, poste 8602

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 10:00 et diffusé par :