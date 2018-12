Mindtree.org lance une plateforme d'insertion sociale pour démocratiser les technologies auprès des microentrepreneurs







Les plateformes tout-en-un combinent les technologies numériques, le conseil dans une démarche d'impact et les services professionnels, pour créer ensemble et coopérer à des écosystèmes à caractère inclusif

Mindtree.org, la plateforme d'insertion sociale de Mindtree Ltd, a annoncé la mise en oeuvre réussie de ses cinq plateformes numériques, conçues pour bâtir des sociétés à caractère inclusif et offrir plus de perspectives aux entrepreneurs indépendants en Inde et ailleurs. Les plateformes s'adressent au secteur économique informel de l'Inde, représentant des millions de travailleurs, à l'instar d'agriculteurs, d'artisans et de ramasseurs de déchets, qui s'efforcent d'augmenter leurs revenus et d'atteindre les consommateurs finaux et qui représentent la grande majorité de la main-d'oeuvre du pays.

L'objectif des plateformes numériques de Mindtree.org est de rendre la technologie numérique et les services professionnels accessibles à des millions d'entrepreneurs locaux actifs dans l'économie informelle. Ces initiatives contribuent à la création de microentreprises rentables, de collectivités connectées et de marchés en réseau, qui améliorent leurs revenus et leur niveau de vie.

Plus de 1,6 million d'entrepreneurs indépendants, aux côtés de plusieurs organismes publics, d'organisations non gouvernementales et d'autres partenaires, utilisent ces cinq plateformes pleinement actives :

J'ai des détritus : faire des ramasseurs de détritus des gestionnaires de recyclage

Une solution de gestion des détritus améliorant les moyens de subsistance des ramasseurs de détritus et garantissant moins de décharges à la collectivité. Cela implique de créer des écosystèmes évolutifs en matière de déchets, impliquant les autorités municipales, les ramasseurs de détritus convertis en entrepreneurs, les entreprises sociales et les collectivités de citoyens. En octobre 2018, ce programme comptait 9 700 gestionnaires de recyclage travaillant avec 330 000 producteurs de déchets, pour détourner 212 millions de kg de détritus des décharges.

Je dispose de connaissances : permettre « l'apprentissage à partir des lacunes, de la force et des intérêts » dans l'Inde rurale

Une solution pédagogique visant à identifier et à combler les lacunes dans l'apprentissage des élèves et les processus scolaires. L'application comprend des outils d'évaluation des compétences, d'inspection de l'infrastructure en dur des écoles, de leadership scolaire et de formation des enseignants, de collaboration en gestion scolaire, de mobilisation et de formation des tuteurs ruraux. Ce programme a apporté son soutien à 7 500 écoles et 280 000 élèves.

Je cultive : aider les petits exploitants agricoles à remonter la chaîne de valeur agricole

Une solution d'autonomisation des agriculteurs permettant aux exploitants agricoles à la marge et aux communautés artisanales la vente directe au consommateur et l'augmentation de leurs revenus. La solution fournit un accès à l'information, crée des possibilités et une chaîne de valeur formelle pour les produits des exploitants agricoles. Ce programme a soutenu 865 microentreprises agricoles et 49 000 exploitants agricoles.

J'ai des compétences : une plateforme unifiée pour les compétences et l'emploi concrets

Une solution de gestion des compétences destinée au marché du travail semi-spécialisé, améliorant les compétences individuelles et aidant les travailleurs à établir de nouveaux parcours professionnels et à créer des microentreprises indépendantes. Ce programme a contribué à former 443 000 candidats provenant de 37 secteurs industriels.

University of Commons : faire participer les collectivités à la résolution de problèmes

Une solution de gestion de l'évolution sociétale réunissant un réseau de laboratoires. Elle fournit un écosystème d'apprentissage permettant aux entreprises de trouver des moyens créatifs de traiter les problèmes sociaux persistants dans leurs collectivités. Quelque 1 200 associations locales et 17 000 collectivités locales, ont recours à trois laboratoires d'innovation sociale pour tenter de résoudre des problèmes de terrain, à travers la plateforme UoC.



L'idée de fond de ces plateformes connectées est d'intégrer pleinement l'entrepreneur indépendant à l'ensemble de la chaîne de valeur et de l'aider à créer une microentreprise. Les plateformes les mettent en relation avec diverses collectivités, y compris les organismes publics, les entreprises sociales, les bailleurs de fonds, les investisseurs à impact social et les groupes de citoyens. Les produits de l'entrepreneur passent par plusieurs étapes de création de valeur avant d'être commercialisés pour l'utilisateur final.

« Les entrepreneurs indépendants sont essentiels à l'économie de l'Inde et partout ailleurs, car ils contribuent à établir une économie de marché durable et à caractère inclusif », a déclaré Krishnakumar Natarajan, le président de Mindtree. « Notre approche, à travers Mindtree.org, est de démocratiser la technologie de façon à augmenter les possibilités pour ces entrepreneurs d'atteindre les marchés de consommation à une grande échelle. »

« Ces initiatives entendent utiliser la puissance de l'informatique et des technologies pour contribuer à créer un plus grand nombre de structures et de perspectives dans le secteur informel de l'économie », a déclaré Prashant Mehra, le président adjoint et architecte en chef du projet Insertion sociale de Mindtree.org. « Nos plateformes sont ouvertes et accueillent tous ceux qui souhaitent améliorer la solution actuelle ou créer une nouvelle solution dans un domaine différent susceptible de contribuer à donner des moyens de subsistance dignes à des millions de personnes dans notre société. »

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises du palmarès Global 2000 à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et fondamentalement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 19 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

