Une enquête conjointe permet de retirer des armes à feu illégales du marché criminel

23 personnes accusées; saisies d'armes, d'accessoires et de drogues

VAUGHAN, ON, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Plusieurs résidents de l'Ontario font face à de nombreuses accusations à la suite d'une enquête multiterritoriale sur le trafic d'armes à feu et de drogues illégales dans la région du Grand Toronto et la région élargie du Golden Horseshoe, en Ontario.

Constatant une augmentation du nombre d'armes à feu d'origine intérieure, le Bureau de la lutte contre le crime organisé (BLCO) a lancé en avril 2018 une enquête de haute importance, le projet RENNER, ciblant un groupe criminel organisé qui produisait des armes à feu à autorisation restreinte et impossibles à retracer au moyen de pièces non réglementées. Les armes à feu illégales fabriquées par ce groupe étaient destinées à une distribution de masse auprès de multiples cellules criminelles en Ontario.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, Rick BARNUM, sous-commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, ainsi que des représentants des organismes partenaires du projet ont dévoilé des détails de l'enquête et des éléments de preuve saisis durant l'opération qui a duré huit mois. Le projet RENNER a été mené par l'Unité provinciale de contrôle des armes (UPCA) de la Police provinciale, en partenariat avec le service de police régional de Durham, le service de police régional de Halton, le service de police régional de Hamilton, le service de police régional de Niagara, le service de police régional de Peel et l'unité provinciale de confiscation de biens de la Police provinciale. Des membres du service de police de Toronto, du service de police de Barrie, du service de police de London et de la Gendarmerie royale du Canada ont également pris part au démantèlement. L'équipe d'enquête a aussi obtenu le soutien du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Plus de 400 membres du personnel policier ont participé à l'exécution de 39 mandats de perquisition à la fin de la semaine dernière dans la région du Grand Toronto.

Au cours de l'enquête, les efforts conjoints de l'équipe du projet ont mené à la saisie de 14 armes de poing, de 6 armes d'épaule, y compris une mitrailleuse et un fusil d'assaut, de multiples armes et dispositifs prohibés, dont 4 silencieux, des grenades, une arme à impulsions (pistolet électrique) et des gilets pare-balles, de 1,2 kilogramme de cocaïne, de 30 grammes de méthamphétamine, de 13 grammes d'héroïne, de 66 comprimés de fentanyl et de 85 000 $ en dollars canadiens. De plus, quatre véhicules et une propriété résidentielle ont été saisis à titre de biens infractionnels. Dans le cadre d'une enquête parallèle, la police a saisi trois kilogrammes de cocaïne et un kilogramme de fentanyl.

La police provinciale a accusé 23 personnes sous 156 chefs, notamment en vertu du Code criminel du Canada et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). (Voir PROJECT RENNER -- ADDENDUM OF CHARGED PERSONS sur la page Media Resources Page - en anglais) On croit que les deux principaux accusés, Bruce McKINNON et Jon RASMUSSEN, ont produit et trafiqué plus de 120 armes de poing.

Les personnes accusées sont en détention et devraient comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario dans un avenir rapproché. L'enquête se poursuit.

Des ressources médiatiques, notamment des photos numériques de certains des éléments de preuve saisis et une carte, sont accessibles en cliquant sur le lien suivant : Media Resources Page. (www.opp.ca/media/RENNER - en anglais)

Le Bureau de la lutte contre le crime organisé (BLCO) de la Police provinciale a pour mandat d'oeuvrer avec ses partenaires en vue de contribuer au démantèlement et à la suppression des activités criminelles, qui ont des répercussions sur les citoyens de l'Ontario. Le BLCO fournit des ressources humaines et un soutien opérationnel pour appuyer les enquêtes menées à l'échelle provinciale, nationale et internationale, en collaboration avec les organismes d'application de la loi du monde entier.

L'Unité provinciale de contrôle des armes (UPCA), qui est composée de neuf (9) services de police de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) des États-Unis, déploie des unités à l'échelle de la province. Les partenaires de l'UPCA comprennent la Police provinciale, l'ASFC et les services policiers de Durham, de Hamilton, de London, de Niagara, d'Ottawa, de Peel, de Windsor et de York.

« Le trafic d'armes illégales et la violence liée aux armes à feu continuent de menacer la sécurité publique dans les collectivités partout en Ontario. En démantelant une opération criminelle de cette envergure, nous avons empêché que des armes illégales servent à tuer encore plus de personnes dans les collectivités de la région du Grand Toronto et de la région élargie du Golden Horseshoe. » - Rick BARNUM, sous-commissaire, commandant provincial Enquêtes et crime organisé de la Police provinciale de l'Ontario.

