HONOR dévoile trois premières technologiques mondiales







À l'avant-garde de la photographie sur smartphone et des écrans sans bords, la société révolutionne l'expérience des utilisateurs de smartphones

HONG KONG, 11 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la marque de smartphones HONOR (la « société ») a présenté les trois premières technologiques révolutionnaires équipant le HONOR View20. Suite au succès rencontré par le GPU Turbo, HONOR bouleverse tout le secteur avec trois premières technologies mondiales : la caméra arrière de 48 mégapixels, l'écran HONOR All-View et la technologie Link Turbo.

Bientôt disponible sur le prochain smartphone HONOR View20, le premier appareil photo arrière de 48 MP et son capteur Sony IMX586 devraient marquer un tournant dans la photographie sur smartphone. L'appareil photo est le premier appareil capable de prendre des photos haute définition de 48 mégapixels sur un smartphone. Il offre des images de qualité supérieure avec un meilleur rendu des détails, même en vue zoomée. La technologie, associée à la puissance de calcul d'intelligence artificielle et à la puissance de traitement graphique des doubles processeurs ISP et NPU du jeu de puces Kirin 980, effectue automatiquement un traitement des images à trames multiples, ce qui permet aux utilisateurs de combiner plusieurs photos prises par l'appareil photo 48 MP et de créer une image haute définition 48 MP grâce à l'intelligence artificielle. HONOR offre aux utilisateurs une qualité photo et une clarté incomparables, rivalisant avec les appareils photo reflex mono-objectif haut de gamme.

HONOR a également atteint un degré supérieur en matière d'écrans sans bords avec l'introduction de l'écran HONOR All-View sur la nouvelle génération de smartphones HONOR View20. Première mondiale, la caméra frontale est incrustée dans l'écran grâce à une pile technologique extrêmement complexe de 18 couches qui incorpore soigneusement la caméra frontale dans la zone d'affichage de l'écran, ce qui étend la surface d'affichage à presque 100 %. L'écran novateur HONOR All-View illustre les efforts que HONOR ne cesse de déployer afin de faire évoluer les écrans sans bords, depuis l'écran 18:9 sans bords de l'ère du 1.0 à l'écran à encoche de l'ère du 2.0, jusqu'à l'ère révolutionnaire du 3.0.

Sachant que les utilisateurs souhaitent rester connectés en permanence, HONOR a redéfini l'expérience du smartphone en introduisant la technologie Link Turbo. Grâce aux technologies de l'intelligence artificielle et du big data, Link Turbo analyse automatiquement les modèles d'utilisation des utilisateurs et les conditions du réseau pour basculer entre les réseaux Wi-Fi ou 4G et augmenter la vitesse de téléchargement en utilisant simultanément les deux réseaux.

L'annonce de ces technologies novatrices témoigne de l'excellence dont HONOR a fait preuve en matière d'innovation cette année. La société a mis sur le marché avec succès des smartphones à la fine pointe de la technologie, populaires et très appréciés, alliant les toutes dernières technologies et une esthétique soignée. « En tant que pionnière, HONOR continue de repousser les limites de l'innovation et de la fabrication de produits et n'a de cesse de proposer de nouvelles avancées technologiques au monde et d'offrir des expériences exceptionnelles à ses utilisateurs », a déclaré Jimmy Xiong, directeur général de HONOR Product.

Fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes, les produits HONOR offrent aux consommateurs des smartphones innovants et esthétiques, avec une large gamme de variantes de couleur. Le nouveau HONOR 10 Lite est le premier smartphone à arborer des couleurs dégradées, créant des effets visuels éblouissants grâce à huit couches chatoyantes. HONOR a également annoncé que le superbe et minimaliste HONOR 8X serait disponible dans une nouvelle couleur : le bleu fantôme.

Dans sa quête de l'excellence concernant le design et les couleurs de ses smartphones, HONOR a collaboré avec la célèbre artiste malaisienne Red Hong Yi pour créer une oeuvre d'art exclusive, Aurora, composée de 2000 pièces en verre recyclé provenant de smartphones HONOR. Les ravissantes couleurs de ces dos en verre rappellent à l'artiste le phénomène des aurores polaires et l'ont inspirée pour créer cette installation.

La fabrication de ces dos en verre requiert une extrême précision. Les 15 nanomembranes qui recouvrent les dos en verre réfléchissent et réfractent la lumière qui les traverse et la moindre particule de poussière peut ruiner l'ensemble des membranes. Au cours de la fabrication, une membrane sur six doit être jetée. Inspirée par le caractère unique de ces dos en verre recyclé, Red a créé Aurora et a transformé ce que l'on considère comme des déchets de l'industrie en de l'art moderne.

Confortée par l'innovation continue de HONOR et son désir d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible, la marque a connu une croissance rapide au cours de la dernière année et a renforcé sa présence mondiale. HONOR a également annoncé son entrée officielle sur le marché de Hong Kong, où le premier modèle lancé sera le HONOR 10. À l'horizon 2019, HONOR compte proposer aux jeunes du monde entier des nouveautés encore plus intéressantes en matière de technologie et de design. Affaire à suivre !

# # #

À propos de HONOR

HONOR est une marque électronique de smartphones de premier plan. La marque a été créée dans le but de répondre aux besoins de la génération numérique en proposant des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur supérieures, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR s'est démarquée en montrant son propre courage, celui de choisir de faire les choses différemment et de faire le nécessaire pour offrir à ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de HONOR www.hihonor.com ou suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/honorofficial/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/795977/Photo1_of_Hong_Kong_captured_on_the_world_first_48_Mega_Pixel_Rear_Camera_of_the_HONOR_View20.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/795979/Photo2_of_Hong_Kong_captured_on_the_world_first_48_Mega_Pixel_Rear_Camera_of_the_HONOR_View20.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/795980/Photo3_of_Hong_Kong_captured_on_the_world_first_48_Mega_Pixel_Rear_Camera_of_the_HONOR_View20.jpg

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 09:36 et diffusé par :