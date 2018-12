LumiThera annonce un accord de distribution avec Miloftalmica en Italie pour le système d'émission de lumière Valeda







SEATTLE, 11 décembre 2018 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., une société de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur le développement de thérapies par photobiomodulation (PBM) pour les troubles et maladies oculaires, a annoncé la conclusion d'un accord de distribution avec Miloftalmica pour distribuer en exclusivité, en Italie, le système d'émission de lumière Valedatm pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Miloftalmica est leader sur le marché italien de l'ophtalmologie depuis 1983 et la société poursuit des efforts d'innovation et d'excellence.

« Notre nouveau partenariat passionnant avec LumiThera est parfaitement cohérent avec la stratégie et les objectifs de croissance de Miloftalmica qui allient l'innovation et l'excellence technologiques. Le système d'émission de lumière révolutionnaire de LumiThera est une valeur ajoutée au portefeuille de produits de Miloftalmica », a déclaré Andrea Pagani, PDG de Miloftalmica. « LumiThera nous permet, en effet, de proposer le premier traitement approuvé pour les personnes atteintes de DMLA à forme sèche, la principale cause de cécité chez les adultes dans le monde. »

« L'accord de distribution avec Miloftalmica permet à LumiThera d'étendre la commercialisation en Europe et établit une collaboration avec un partenaire fournissant des technologies de diagnostic et d'imagerie complémentaires à notre traitement de la DMLA à forme sèche », a déclaré Clark Tedford, Ph. D., président-directeur général de LumiThera. « Miloftalmica est un chef de file dans la fourniture de technologies innovantes à l'ophtalmologiste et nous sommes ravis de travailler avec eux pour fournir notre traitement de la DMLA à forme sèche. »

Le traitement par système d'émission de lumière Valedatm consiste en une série de traitements à la lumière des cellules de la rétine. Il permet d'améliorer la production d'énergie et de traiter l'inflammation, l'ischémie et le dysfonctionnement métabolique contribuant à la maladie.

À propos de LumiThera Inc.

LumiThera est une société de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur le traitement des personnes atteintes de troubles et de maladies oculaires, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge de forme sèche, l'une des principales causes de cécité chez les adultes âgés de plus de 65 ans. La société est un chef de file dans l'utilisation de la photobiomodulation pour le traitement des maladies et troubles oculaires aigus et chroniques. La société développe le système d'émission de lumière Valeda® qui est utilisé en cabinet comme traitement médical par des spécialistes de la vue.

Le système d'émission de lumière Valeda a obtenu l'autorisation d'utiliser le marquage CE auprès d'un organisme notifié de l'UE comme l'exige un usage commercial, au sein de l'Union européenne uniquement. L'utilisation du Valedatm n'est pas approuvée par la Food & Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

À propos de Miloftalmica

Miloftalmica est un important distributeur de technologies de diagnostic ophtalmique en Italie. Il représente les principales marques de grande valeur et est performant par son excellence en compétences. Depuis sa création en 1983, Miloftalmica se consacre à la pleine satisfaction de ses clients. La société renouvelle chaque jour cette mission en améliorant constamment ses services, en recherchant activement les produits qui répondent le mieux aux besoins de ses clients et en établissant des partenariats internationaux exclusifs à long terme : Heidelberg Engineering, Imagine Eyes, Maculogix, Quantel Medical et Forus Health.

