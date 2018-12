Oxford BioTherapeutics étend sa collaboration stratégique avec WuXi Biologics et concède des licences de la plateforme WuXiBodytm à cinq programmes d'anticorps bispécifiques pouvant représenter jusqu'à 450 millions de dollars







SHANGHAI et OXFORD, Royaume-Uni, 11 décembre 2018 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (2269.HK), société de premier plan mondial pour sa plateforme technologique en accès libre pour produits biologiques proposant des solutions de bout en bout pour la découverte, le développement et la fabrication de produits biologiques, et Oxford BioTherapeutics Ltd. (« OBT »), société de carcinologie en stade clinique ayant un portefeuille d'immuno-oncologie (IO) et de thérapies reposant sur des conjugués de médicaments à base d'anticorps, ont fait part aujourd'hui de l'expansion de leur alliance stratégique et novatrice en immuno-oncologie grâce à laquelle OBT recherchera, développera et commercialisera cinq nouveaux anticorps bispécifiques destinés au traitement de plusieurs types de cancers en faisant appel à la plateforme WuXiBodytm en propriété exclusive de WuXi Biologics.

L'accord met ensemble l'expertise de découverte et développement de cibles chez OBT et le savoir-faire considérable de WuXi Biologics dans le développement d'anticorps bispécifiques de classe mondiale afin d'édifier de la valeur pour les deux sociétés, car OBT travaille au développement et à la commercialisation de ce portefeuille passionnant de médicaments potentiels à base d'anticorps de nouvelle génération contre le cancer. WuXi Biologics recevra un paiement initial ainsi que des paiements au fil d'étapes jalons de développement, de réglementations et de commercialisation pouvant atteindre 450 millions de dollars, et sera habilitée à recevoir des redevances sur la base des ventes mondiales de ces anticorps bispécifiques.

« Notre collaboration en immuno-oncologie (IO) avec WuXi Biologics, s'articulant sur la plateforme de bispécifiques WuXiBodytm et sur l'anticorps PD-L1 en essai clinique en milieu de phase clinique, représente une étape significative pour qu'OBT puisse approfondir et élargir notre portefeuille sans précédent dans le domaine de l'IO, » a déclaré Dr Christian Rohlff, président-directeur général d'Oxford BioTherapeutics. « Cette combinaison des nouveaux médicaments de deuxième génération d'OBT en IO et d'une voie d'accès majeure à un point de contrôle correspondant à une seule entité, avec une vaste utilité potentielle sur un ensemble de nombreux types de tumeurs solides et liquides, est conçue pour engendrer de nouvelles thérapies pour les patients qui ne bénéficient pas des médicaments existants en IO. Les nouveaux produits issus de cette collaboration qui associe de multiples modalités de traitement en un seul agent amélioreront le rapport risque/avantage, réduiront les coûts et optimiseront le potentiel commercial futur. Cet accord nous permettra de différencier clairement nos stratégies de développement de produits à partir des thérapies existantes en IO et de générer des produits qui joueront un rôle clé pour façonner le paysage des traitements futurs en carcinologie. Nous nous attendons à ce que les produits provenant de cet accord prennent une place essentielle dans l'engagement d'OBT à guérir le cancer. »

« Nous sommes impatients de voir cette extension de notre partenariat stratégique avec OBT, laquelle inclut la plateforme en propriété exclusive WuXiBodytm. Elle représente le 3e partenariat que nous ayons signé depuis que nous avons lancé cette passionnante plateforme en septembre, » a ajouté Dr Chris Chen, président-directeur général de WuXi Biologics. « L'adoption rapide de notre plateforme de bispécifiques WuXiBodytm en propriété exclusive confirme encore plus notre conviction que cette plateforme répond aux limites les plus techniques des plateformes actuelles des bispécifiques, et qu'elle a le potentiel de réduire de façon énorme les coûts de fabrication de ces produits biologiques. Nous avons réussi à accomplir 16 g/L dans le titre de la culture cellulaire, plus de 95 % de pureté après une seule étape de purification de la protéine A et un rendement de plus de 95 % pour l'étape avec la protéine A. WuXi Biologics continuera à investir dans les technologies en tête de la nouvelle génération à l'échelle mondiale afin de transformer la découverte, le développement et la fabrication de produits biologiques. »

À propos de la plateforme WuXiBodytm

WuXiBodytm, plateforme d'anticorps bispécifiques propriété exclusive de WuXi Biologics, est potentiellement la plateforme de bispécifiques la meilleure de sa catégorie dans ce domaine. Elle peut de façon efficace repousser les barrières 'CMC' de la chimie-production-contrôle (Chemistry, Manufacturing and Control) dans le développement d'anticorps bispécifiques, raccourcir le processus de 6 à 18 mois et de façon significative réduire les coûts de fabrication représentant une limite sérieuse chez les autres plateformes actuelles de bispécifiques. Les bispécifiques de WuXiBodytm ont accompli 16 g/L dans le titre de la culture cellulaire, plus de 95 % de pureté après une seule étape de purification de la protéine A et un rendement de plus de 95 % pour l'étape avec la protéine A. La plateforme WuXiBodytm permet d'assembler pratiquement toutes les paires de séquence mAb (anticorps monoclonal) en constructions bispécifiques. Elles se caractérisent par une faible immunogénicité, une longueur de demi-vie in vivo semblable à celle des mAb et une excellente stabilité. La plateforme WuXiBodytm possède également sa propre flexibilité structurelle, unique, ce qui la rend pratique pour construire divers formats avec des valences différentes (2, 3 ou 4 sites de liaison) afin de répondre aux exigences de cibles bispécifiques différentes.

À propos d'Oxford BioTherapeutics

OBT est une société de carcinologie en stade clinique établie à Oxford au Royaume-Uni et à San José aux États-Unis. Elle dispose d'un portefeuille de premier ordre dans sa catégorie en immuno-oncologie (IO) et en thérapies reposant sur des conjugués de médicaments à base d'anticorps (ADC) dans le but de répondre à des besoins importants non satisfaits chez les patients dans le domaine du cancer. Le processus de découvertes en IO chez OBT apporte une perspective approfondie unique à l'intérieur du cancer ?la synapse de cellule immune? et a permis d'identifier plusieurs nouveaux médicaments candidats en IO pour la thérapie du cancer.

Les deux premiers programmes cliniques d'OBT sont (1) MEN1112 (OBT357), médicament candidat reposant sur la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) pour cibler les cellules souches blastiques et leucémiques de LAM à expression Bst1/CD157, actuellement en essai en phase I d'augmentation de dose pour leucémie aiguë myéloblastique réfractaire ou rechutée, et (2) MEN1309 (OBT076), qui est un ADC à DM4 ciblant le CD205 dans des cancers du sein triple négatifs métastasés, des cancers de la vessie et du pancréas de même que des lymphomes non hodgkiniens. MEN1309 (OBT076) est à l'heure actuelle également en essai d'augmentation de dose en phase I en Union européenne.

Le portefeuille d'OBT et ses capacités de développement ont été validés par de multiples partenariats stratégiques faisant intervenir des leaders mondiaux dans le développement d'anticorps (comme Seattle Genetics, Amgen, Alere, BioWa et BMS (Medarex)) ainsi que Menarini, société européenne de premier plan dans les produits pharmaceutiques. Celle-ci finance entièrement le développement clinique des deux programmes dans l'Union européenne jusqu'à l'achèvement de la phase II de validation de principe, tandis qu'OBT retient les droits commerciaux pour l'Amérique du Nord et le Japon. En outre, les deux programmes en stade préclinique se réalisent en partenariat avec Boehringer Ingelheim. OBT possède une équipe de gestion solide se consacrant à l'oncologie et un conseil d'administration ayant une expérience significative dans le développement de l'IO et de thérapies à base d'anticorps. Pour davantage de renseignements sur Oxford BioTherapeutics, veuillez visiter www.oxfordbiotherapeutics.com.

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (symbole boursier : 2269.HK), société cotée à Hong Kong, est la seule plateforme technologique d'accès libre dans le monde pour produits biologiques et pouvant offrir des solutions de bout en bout permettant aux organisations de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques, depuis la conception jusqu'à la fabrication commerciale. L'histoire de notre Société et ses accomplissements témoignent de notre engagement à proposer une offre de services véritablement à guichet UNIQUE et une proposition de valeur à nos clients dans le monde. À la date du 30 juin 2018, il y avait un total de 187 projets intégrés, dont 98 projets en stade de développement préclinique, 78 projets en phase initiale (phases I et II) de développement clinique, 10 projets en phase avancée (phase III) de développement et 1 projet en fabrication commerciale. Avec une capacité totale estimée de production biopharmaceutique planifiée en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis pour atteindre 220 000 litres d'ici 2021, nous fournirons à nos partenaires de la bioproduction un réseau de chaîne logistique mondiale robuste et de première qualité. Pour davantage de renseignements sur WuXi Biologics, veuillez visiter www.wuxibiologics.com.

