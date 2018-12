/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement d'un cahier-souvenir soulignant le 40e anniversaire de l'Office/







DRUMMONDVILLE, QC, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Office des personnes handicapées du Québec convie les représentantes et les représentants des médias à assister au lancement officiel d'un cahier-souvenir soulignant ses 40 années d'existence. Le lancement se fera dans le cadre d'un cocktail dînatoire auquel participeront de nombreux dignitaires et élus, parmi lesquels figurent notamment madame Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de l'application de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, monsieur André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, ainsi que monsieur Alexandre Cusson, maire de la Ville de Drummondville.

Date : 11 décembre 2018



Heure : 17 h



Lieu : Best Western Hôtel Universel

Salle Palace

915, rue Hains

Drummondville

Madame Anne Hébert, directrice générale de l'Office, sera disponible pour accorder des entrevues.

Veuillez confirmer votre présence ou adresser toute demande d'entrevue auprès de monsieur Patrick Inthavanh dont les coordonnées figurent ci-dessous.

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 08:30 et diffusé par :